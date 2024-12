Fondazione InCaSa promuove iscrizioni al liceo classico Parentucelli con corsi e borse di studio

Si è concluso il percorso formativo organizzato grazie all’impegno della Fondazione InCaSa per promuovere le nuove iscrizioni al primo anno del liceo classico Parentucelli di Sarzana. Ai corsi, tenuti dagli insegnanti dello stesso liceo con l’obbiettivo di far comprendere l’importanza degli studi classici, hanno aderito ben 39 ragazzi provenienti dalle terze medie delle scuole di Sarzana, Santo Stefano, Castelnuovo, Fosdinovo, Caniparola, Vezzano e Luni. Ieri pomeriggio, nell’auditorium dell’istituto, si sono ritrovati i ragazzi, i loro genitori e i docenti. Gli alunni hanno potuto illustrare il lavoro svolto durante i corsi, alla presenza anche del professor Andrea Taddei, docente di lingua e letteratura greca all’Università di Pisa, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della formazione umanistica. Fondazione InCaSa era rappresentata dal vicepresidente, l’avvocato Roberto Bottiglioni, mentre per il Parentucelli è intervenuta la professoressa Maila Archetti. I ragazzi hanno ricevuto gli attestati di frequenza, utili per beneficiare delle borse di studio nel caso in cui, a gennaio, effettivamente si iscrivessero al liceo classico Parentucelli.

Negli ultimi anni il classico sarzanese – come altri licei in tutta Italia – ha registrato un calo di iscrizioni e si è temuta una letale agonia per questo percorso di studi umanistici ufficialmente costituito in città nel 1941. In vista delle pre-iscrizioni di gennaio per l’anno scolastico 2025-2026, si è dunque attivata la Fondazione InCaSa (acronimo di Iniziative di carità in Sarzana), costituita per disposizione testamentaria di Emilio Doni, già studente e docente del medesimo liceo classico, poi professore di fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. La Fondazione ha promosso un pacchetto di iniziative per far sì che gli alunni di terza media e le loro famiglie valutino la possibilità di iscrizione al Parentucelli. Prima tappa del progetto, da ottobre a dicembre, i corsi in cui sono stati presentati i diversi aspetti dell’istruzione classica. Seconda tappa, la possibilità, per chi effettivamente si iscriverà, di accedere a una borsa di studio di 500 euro, grazie al finanziamento della Fondazione. A bilancio ci sono 10 mila euro, in grado di coprire fino a 20 nuovi iscritti; nel caso le adesioni alla futura classe prima fossero più di venti, la Fondazione valuterà come mettere a disposizione una cifra maggiore.

Anna Pucci