Divieti di sosta a Fiumaretta. L’Anas ha messo i cartelli. Ma il Comune non ne sa nulla

Spuntano i divieti ma il Comune di Ameglia non ne sa nulla. Un rapporto a dir poco strano quello tra Anas e l’ente pubblico soprattutto sulla comunicazione che non sembra proprio brillare come dimostrano le chiusure a sorpresa del ponte della Colombiera, il posizionamento dei dossi rallentatori e la mancanza di cronoprogrammi certi sulle prossime date di stop alla circolazione sull’infrastruttura di collegamento tra le due sponde del fiume Magra. L’ultima sorpresa mattutina che gli amministratori amegliesi hanno scoperto è il posizionamento di una serie di cartelli di divieti di sosta sulla Statale 432 a Fiumaretta. "Di questa decisione - ha spiegato il sindaco Umberto Galazzo - il Comune di Ameglia non è stato, non dico consultato, ma neanche informato. Purtroppo non è il primo caso in cui è mancata la basilare comunicazione istituzionale da parte di Anas. Abbiamo appreso di questa novità rilevante solamente una volta iniziati gli interventi". Anas aveva iniziato a distribuire i divieti sul lato di Marinella, una decisione arrivata dopo l’incidente stradale che costò la vita a un giovane motociclista sollecitata con tanto di esposto al prefetto della Spezia dalla madre della vittima. Da qualche giorno i cartelli sono arrivati anche sul lato amegliese. "Ci siamo attivati sia con Anas che con il prefetto - continua Galazzo - ma senza riuscire a quantomeno sospendere i lavori in attesa di un incontro durante il quale poterci confrontare ed eventualmente esaminare altri interventi che potessero raggiungere l’obiettivo di aumentare la sicurezza per gli utenti. L’impegno dell’amministrazione Comunale è pertanto ora dedicato ad individuare soluzioni che possano attenuare quanto più possibile il disagio in vista della prossima stagione estiva".

Su quel lato di carreggiata infatti era consentita la sosta dei veicoli mentre adesso la strada dovrà essere libera da ostacoli.

m.m.