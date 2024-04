"Cena di beneficenza per l'ospedale Gaslini: raccolti 4.165 euro grazie all'impegno dell'Associazione sportiva cacciatori Castelnuovo Magra e del Colombaccio Italia"

La serata era organizzata da tempo e non per la campagna elettorale: si tratta della cena di beneficenza a favore dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova voluta dall’Associazione sportiva cacciatori Castelnuovo Magra (presieduta da Gherardo Ambrosini oggi candidato sindaco) con il Colombaccio Italia sezione Liguria diretto da Federico Celsi. Alla cena al tenda di Molicciara hanno partecipato 200 persone contribuendo alla raccolta di 4.165 euro che verranno interamente devoluti alla onlus “Noi per il Gaslini”. Gli organizzatori ringraziano tutti i presenti e Arci Colombiera, panificio Pucciarelli, azienda agricola Giacomelli e supermercato Conad.