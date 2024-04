Arcola, centrodestra unito. Il candidato sarà Binetti

Alessio Binetti candidato a sindaco per il centrodestra arcolano. Non c’ è ancora l’ufficialità ma il suo nome è ora dato per certo. Binetti, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, nei mesi scorsi aveva sempre detto che si sarebbe prestato ad aiutare il possibile candidato, ma non in una posizione di primo piano, poi c’è stata la svolta: l’interlocuzione tra partiti e la convergenza sul suo nome. Infatti fino a poco tempo fa i riflettori erano accesi su altri due personaggi noti ad Arcola, Gino Pavero attuale consigliere comunale di Cambiamo con Toti, e Giuseppe Mori, ex assessore al bilancio. Binetti, era sceso in campo già nel 2019, come candidato a sindaco della lista civica Alternativa per Arcola. Nel 2020 un successivo step nella carriera politica di Binetti, che lo ha condotto ad abbandonare il consiglio comunale, per entrare nelle fila di Fratellli d’italia di cui è dirigente provinciale. Dai rumors arcolani Binetti, che comunque avrà nella sua lista anche Pavero – cui si presume in caso di vittoria il ruolo di vicesindaco – è il candidato del centrodestra. Saranno due quindi le liste che si contenderanno la poltrona a palazzo civico: quella di centrosinistra che ripropone la sindaca uscente Monica Paganini, accompagnata da parte dei consiglieri attuali, da Gianluca Tinfena vicesindaco, e anche dal Movimento cinque stelle, che si contrappone a quella di Alessio Binetti, appoggiata anche dagli arancioni che in consiglio comunale sono Gino Pavero e Brunella Righi, e dal geometra Alessandro Navalesi, consigliere uscente di Alternativa per Arcola. Mentre sembra uscire dai giochi elettorali Maurizio Gatti, il candidato del centrodestra alle amministrative del 2019, consigliere comunale per la Lega, ma poi passato anche lui a Fratelli d’Italia.

Cristina Guala