Un’offerta completa per realizzare i propri sogni

Formimpresa Liguria

Formimpresa Liguria, ente accreditato presso Regione Liguria, è la prestigiosa realtà che da anni si impegna in attività di formazione ed orientamento, gestendo con esperienza e con ottimi riscontri percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP). Una professionalità messa interamente a disposizione dei giovani, per costruire una strada per il loro futuro. Tra le offerte formative, ecco quelle che abilitano i ragazzi alle professioni di Operatore di impianti termo-idraulici, Operatore di impianti elettrici e sul fronte del benessere, alle professioni di Acconciatore /Acconciatrice ed Estetista: un ventaglio di possibilità che permette loro di collocarsi in modo rapido nel mercato del lavoro. Ad accrescere il fascino dell’offerta di Formimpresa Liguria, il fatto che si tratti di formazione gratuita al 100%: ai partecipanti vengono forniti gratuitamente sia il materiale per le lezioni che gli indumenti da lavoro per i laboratori. Questi piani formativi consentono inoltre di assolvere l’obbligo scolastico e di conseguire una qualifica professionale spendibile in tutti i paesi dell’Unione Europea.

LE PROPOSTE FORMATIVE

Sono davvero numerose le proposte di Formimpresa Liguria attualmente disponibili. A tal proposito, sono aperte fino al 15 marzo le iscrizioni al corso gratuito organizzato da Formimpresa Liguria e approvato dalla Regione Liguria “Giardiniere d’arte”. Si tratta di una figura in grado di intervenire nel processo di conservazione, rinnovamento, manutenzione e restauro di giardini e parchi storici, pubblici o privati. Il tutto attraverso 600 ore di progetto formativo, suddivise fra 221 di aula (presso la sede di Formimpresa Liguria in via Naef 12 a La Spezia), 139 di pratica professionale e laboratoriale e 240 di tirocinio curricolare. Quest’ultima fase sarà organizzata presso aziende e ville storiche che hanno aderito in fase progettuale, manifestando il fabbisogno di personale o assicurando la propria disponibilità ad accogliere gli allievi per la formazione. Si tratta senza dubbio di un’ampia possibilità di scelta per gli allievi, oltre che una chance concreta di collocamento. Il corso, completamente gratuito, è riservato a 12 persone maggiorenni e consente di acquisire l’abilitazione all’esercizio dell’attività di manutentore del verde, acquisire il patentino per l’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari, frequentare un modulo di sicurezza sui luoghi di lavoro, della durata di 16 ore. I candidati saranno selezionati in base agli esiti di due prove (una scritta di carattere psico-attitudinale ed un colloquio orale) previste nei giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni. Per informazioni e candidature occorre rivolgersi a Formimpresa Liguria, via Borachia 13 a La Spezia, oppure telefonando al numero 0187. 564904.

I RICONOSCIMENTI

E, sul corso, arriva anche il placet del Sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini: “Grazie alla sinergia fra Regione Liguria e Formimpresa Liguria – sottolinea il primo cittadino spezzino - è stato attivato il corso Giardiniere d’Arte qui alla Spezia, che consentirà a tutti i nostri ragazzi, e non solo, di acquisire una competenza e una professionalità specifica e di immettersi immediatamente nel mondo del lavoro”. Gli fa eco la Sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli: “Tutelare il patrimonio paesaggistico, valorizzando la bellezza, l'armonia, le peculiarità storiche, culturali, architettoniche, ambientali di parchi storici e giardini, richiede competenze professionali specifiche – ha sottolineato Ponzanelli - e dunque va ringraziato chi si sta impegnando per sviluppare queste competenze, che arricchiranno le città di tanta ulteriore bellezza”.