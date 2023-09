Una nuova sede con i valori di sempre e con nuovi servizi

La nostra Filiale di Pisa ha una nuova sede in Piazza dei Grilletti con un’innovativa Area Self sempre disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 presso la quale potrai effettuare numerose operazioni in totale autonomia, scegliendo il momento per te ideale per usufruire dei vari servizi.

La Filiale sarà aperta al pubblico con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 14.35 alle 15.35.

Ti aspettiamo nella nuova Filiale!