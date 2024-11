Scuola dell’Infanzia Il Cucciolo: Cresciamo insieme bilingue fin dai primi passi!

Con quasi 20 anni di esperienza, Il Cucciolo ha supportato centinaia di famiglie nella crescita dei loro bambini, offrendo un ambiente sicuro, stimolante e inclusivo. Le nostre strutture accolgono i piccoli sin dai primi mesi di vita fino all’ingresso nella scuola primaria, grazie a due percorsi differenziati e complementari:

Nido (4 mesi - 3 anni)

Uno spazio protetto e accogliente dedicato ai bambini nelle prime fasi di vita, dove possono muovere i primi passi nello sviluppo cognitivo, linguistico e sociale in un contesto bilingue.

Scuola dell’Infanzia Paritaria (2,5 - 6 anni)

Un percorso educativo strutturato che prepara i bambini alla scuola primaria, favorendo la continuità e il naturale proseguimento dell’apprendimento grazie a metodologie moderne e attività stimolanti.

Bilingual Immersion - I bambini ascoltano e parlano inglese in contesti autentici e quotidiani, acquisendo la lingua come se fosse la loro madrelingua, attraverso esperienze naturali e spontanee.

Outdoor Education – Spazi all’aperto dedicati ad attività pratiche, come l’orto, esperimenti scientifici e laboratori all’aria aperta, per apprendere tramite l’esplorazione.

Novità: Coding – Introduzione al pensiero logico e creativo attraverso attività di coding, per dare ai bambini strumenti utili a risolvere problemi in modo costruttivo.

Vieni a farci visita grazie ai nostri Open day. Registrati qui!

English Primary School: iL futuro bilingue inizia qui!

Innovazione e bilinguismo: la nostra Scuola Primaria Paritaria combina il meglio dei sistemi educativi italiano e inglese.

La English Primary School si distingue per una proposta didattica all’avanguardia che combina i punti di forza del sistema educativo italiano con l’insegnamento della lingua inglese. Metà delle ore settimanali sono svolte in inglese (Storia, Geografia, Scienze, Musica e Arte) con insegnanti madrelingua o bilingue, mentre l’altra metà è svolta in italiano con insegnanti italiani (Matematica, Italiano, Motoria e Religione). È la scuola ideale anche per famiglie internazionali che si trasferiscono in Toscana, permettendo ai loro figli di mantenere un alto livello di inglese e allo stesso tempo imparare l’italiano in un Campus Bilingue Internazionale.

I genitori che scelgono questa scuola credono nell’importanza di solide basi educative e di una padronanza avanzata dell’inglese, non acquisibile nei percorsi scolastici tradizionali. Gli studenti svolgono annualmente gli Esami Cambridge, per valutare i loro progressi e per ottenere una certificazione linguistica fino al livello B1 a fine ciclo. Il metodo educativo si ispira alla filosofia di John Dewey: “We learn what we live” (Impariamo ciò che viviamo).

Scuola Media Internazionale: Innovazione e bilinguismo per il tuo futuro!

Bilinguismo e innovazione: un percorso unico per sviluppare competenze e prepararsi al futuro.

La Scuola Media Internazionale offre un percorso educativo orientato all’innovazione e all’internazionalizzazione, ponendo al centro lo studente e il suo sviluppo completo. Il programma include l’insegnamento del latino e un percorso avanzato di inglese, con oltre 10 ore settimanali di attività in lingua inglese. Il metodo didattico segue i modelli anglosassoni per incentivare la motivazione e sviluppare competenze chiave, utilizzando:

LEARNING BY DOING per stimolare il pensiero tramite l’azione

COOPERATIVE LEARNING per favorire l’interazione e la responsabilità

FLIPPED CLASSROOM per incoraggiare il dibattito e la riflessione

PENSIERO COMPUTAZIONALE per potenziare le capacità di problem solving

APPROCCIO COMUNICATIVO per accrescere la padronanza linguistica.

NO ENGLISH NO PROBLEM: Per i nuovi studenti non provenienti da percorsi bilingue, è offerto un corso gratuito di potenziamento della lingua inglese, tenuto ogni venerdì pomeriggio per il primo anno scolastico, con l’obiettivo di rafforzare progressivamente le competenze linguistiche di base.

Liceo Internazionale Quadriennale: Un futuro accelerato, globale e scientifico!

4 anni per formare leader del futuro con un approccio innovativo, linguistico e scientifico.

Unico sul territorio, il Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale (LIQ) si distingue per un approccio interdisciplinare e internazionale che forma gli studenti con una forte attenzione alle competenze e alle soft skills, essenziali per il successo accademico e professionale.

Il percorso del LIQ prevede:

PREPARAZIONE IN 4 ANNI invece di cinque

POTENZIAMENTO LINGUISTICO con 6 ore di inglese settimanali e 4 ore di materie (Scienze e Arte) in modalità CLIL

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO con un’ora aggiuntiva di Matematica e Fisica ogni settimana

INTERDISCIPLINARIETÀ per affrontare i temi da prospettive multidisciplinari

Sviluppo delle SOFT SKILLS come autocritica, problem solving e capacità di lavoro in team

Il programma include laboratori e progetti internazionali, quali English Week, Enterprise Week, partnership con United Network, Pianeta Galileo, le conferenze IMT Lucca e progetti

come IMUN e MUNER – New York, offrendo un percorso formativo innovativo e aperto al mondo globale.