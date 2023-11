Mercoledì 22 novembre "Io sono fiorentino" arriva a Calenzano: appuntamento al ristorante Carmagnini del '500

Proseguono gli appuntamenti in programma con “Io sono Fiorentino”, l’iniziativa ideata da Confcommercio Firenze-Arezzo nell’ambito del progetto regionale “Vetrina Toscana” per valorizzare la qualità dell’enogastronomia locale e le produzioni tipiche di filiera corta. Mercoledì 22 novembre sarà il ristorante Carmagnini del ‘500 in via di Barberino, 242 a Calenzano ad ospitare la quinta (e penultima!) cena-evento della kermsse più amata dai buongustai.

Il ristorante Carmagnini del Cinquecento

Nel 1912 Alessandro Carmagnini acquista da Giovanni Einaudi la ‘Locanda la Cattolica’, già attiva dall’inizio del 1800 in località Pontenuovo di Calenzano. Oggi, dopo oltre cento anni di gestione, a guidare il ristorante Carmagnini del ‘500 è Saverio Carmagnini, terza generazione di una famiglia che ha nel sangue l’ospitalità e la ricerca della buona e autentica cucina toscana, come si vede dalla proposta dei “Rinascimentali”, una serie di ricette e di piatti ispirati al periodo glorioso del Rinascimento e dalla Cantina, fiore all’occhiello del ristorante.

Le prelibatezze nel menù

La cucina del ristorante Carmagnini del ‘500 rappresenta “un nuovo modo di gustare sapori antichi” ed è proprio in questa chiave che gli chef del locale daranno lustro ai prodotti di stagione selezionati secondo i valori del manifesto di Vetrina Toscana per l’evento di mercoledì 22 novembre : le uova, la zucca gialla e il pecorino stagionato. Per valorizzare questi semplici quanto preziosi doni della bella Toscana, un menù da veri gourmet: Borbottino di Zucca con fonduta di Pecorino, Carabaccia alla Luna Piena, Bignoline di Pecorino Stagionato con Olio e Pepe, Zuccotto al Cioccolato. Il tutto in abbinamento con Vernaccia di San Gimignano 2022 DOCG Cesani, Rosato Barco Reale di Carmignano 2022 DOC Capezzana, Chianti Rufina DOCG 2020 Fattoria Lavacchio, Aleatico Passito Costa Toscana IGT 2012 Brancatelli.

Come prenotare

Il prezzo della cena, che comprende acqua, vini in abbinamento e caffè a fine pasto è di 20 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria contattando direttamente il ristorante Carmagnini del ‘500 (Via di Barberino 242, Calenzano - Firenze) al numero di telefono 055 8819930 oppure scrivendo a [email protected] .

I produttori

Tre le aziende selezionate da Coldiretti Firenze-Prato - partner Confcommercio per questo progetto- che forniranno i prodotti protagonisti della serata del 22 novembre.

Le uova, nutrienti e versatili, sono fornite dalla società agricola Poggio all’Orza di Lastra a Signa, una piccola azienda di ovicoltura e produzione di uova a gestione familiare con certificazione biologica. Le galline ovaiole razzolano sempre su un terreno ricco di erbette spontanee, ed è il benessere e la felicità delle galline a rendere le loro uova così speciali! Le zucche gialle in menù sono “prodotte a Prato da Pratesi. Solo Km 0” come ricorda con fierezza lo slogan dell’azienda agricola Colzi Paolo, nata nel 2000 in supporto al lavoro di agricoltore già intrapreso dal padre di Paolo. L’azienda è specializzata nella coltivazione di cereali e dal 2009 ha convertito parte dei terreni ad ortaggi solo di stagione. Il pecorino stagionato biologico arriva invece dalle colline del Mugello e più precisamente da Scarperia, dove ha sede la società agricola Bacciotti, che dal 2021 alleva pecore da latte di razza Sarda secondo i metodi dell’agricoltura biologica e produce direttamente i foraggi per l’alimentazione delle greggi. Il latte è lavorato a crudo: il sapore inconfondibile di ogni prodotto è il risultato di una lavorazione che lascia integre tutte le qualità e gli aromi dei nutrienti.

Il calendario delle serate

Quella di mercoledì 22 novembre al ristorante Carmagnini del ‘500 è la penultima “grande cena a piccoli prezzi” in programma nel calendario “Io sono fiorentino”. Il prossimo e ultimo appuntamento sarà venerdì 1° dicembre alla Trattoria Ada di Firenze (viale Mazzini 25 R – telefono 3472620074), per assaporare ricotta, patate e lampredotto o trippa.

“Io sono fiorentino” è l’iniziativa ideata da Confcommercio Firenze-Arezzo nell’ambito del progetto regionale “Vetrina Toscana”. Una iniziativa giunta alla terza edizione con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, il contributo di Unioncamere e Camera di Commercio di Firenze e la collaborazione di Coldiretti Firenze-Prato.

