L'Emilia-Romagna pedala verso il futuro: eventi e cicloturismo come volàno di crescita

L’Emilia-Romagna continua a confermarsi una delle principali destinazioni italiane per il cicloturismo, grazie a una visione lungimirante che unisce grandi eventi sportivi e sviluppo del territorio. La strategia messa in campo dalla Regione e dal sistema turistico, attraverso la Sport Valley, ha permesso di costruire un'offerta sempre più attrattiva per gli appassionati delle due ruote, consolidando un’identità che va oltre i confini nazionali.

Negli ultimi anni, la regione ha ospitato appuntamenti di prestigio come il Giro d’Italia, i Campionati del Mondo di ciclismo su strada, i Campionati Italiani maschili e femminili, Ironman e numerose granfondo. Oltre a questi eventi di richiamo internazionale, l’Emilia-Romagna ha sviluppato un’ampia rete di itinerari cicloturistici, dalla Food Valley Bike alla Via Romagna, offrendo percorsi adatti a ogni livello di esperienza.

Un esempio emblematico di questo successo è L’Étape Parma by Tour de France, che tornerà il 3 e 4 maggio 2025 per la sua seconda edizione. Dopo l’entusiasmante debutto del 2024, trainato dalla Grand Départ del Tour de France, l’evento organizzato da ExtraGiro con il Comune di Parma si conferma un appuntamento chiave per il cicloturismo italiano. Nel suo primo anno, ha coinvolto ciclisti da 21 Paesi, portando oltre 10.000 persone nel Villaggio al Parco Ducale e più di 2.200 persone sui percorsi in bici, generando nell’immediato numeri importanti per strutture ricettive ed esercenti locali e dimostrando la capacità di lasciare un’impronta duratura sul territorio.

L’organizzazione di eventi di questa portata non sarebbe possibile senza il grande lavoro di pianificazione e finanziamento promosso dalla Regione, in sinergia con amministrazioni locali, operatori turistici e organizzatori. Grazie a questa rete di alleanze, l’Emilia-Romagna ha saputo non solo mantenere alta la qualità delle manifestazioni, ma anche diffondere una visione ambiziosa a livello internazionale, posizionandosi come una destinazione di riferimento per il turismo sportivo.

L’Étape Parma rappresenta perfettamente questa evoluzione: un brand globale, quello del Tour de France, che si lega a un territorio iconico come la Food Valley. Il percorso prevede due tracciati: uno di 150 km con 3.150 metri di dislivello e uno di 78 km con 1.200 metri di dislivello, entrambi con partenza e arrivo nel suggestivo Parco Ducale di Parma. Un’esperienza unica per gli amatori, che potranno pedalare su strade chiuse al traffico, proprio come i professionisti.

Ma L’Étape Parma non è solo sport. È anche l’occasione per immergersi nelle eccellenze enogastronomiche della regione, dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma, e per scoprire un territorio che sa accogliere con autenticità e passione. Questo connubio tra ciclismo e cultura del buon vivere rende l’evento non solo una sfida sportiva, ma un viaggio indimenticabile.

Le iscrizioni per l’edizione 2025 sono ancora aperte. Per partecipare, basta visitare il sito ufficiale dell’evento (italy.letapebytourdefrance.com).