“Io sono fiorentino”, prossimo appuntamento all’Osteria La Gramola

Nella serata di giovedì 15 giugno sarà l’Osteria La Gramola di Tavarnelle Val di Pesa ad accogliere il secondo evento di “Io sono fiorentino”, l’iniziativa ideata da Confcommercio Firenze-Arezzo nell’ambito del progetto regionale “Vetrina Toscana” per promuovere la qualità dell’enogastronomia locale e le produzioni tipiche di filiera corta. Una iniziativa giunta alla terza edizione con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, il contributo di Unioncamere e Camera di Commercio di Firenze e la preziosa collaborazione di Coldiretti Firenze-Prato.

L’Osteria La Gramola

L’Osteria La Gramola è nata negli spazi dove nell’Ottocento si trovava un’antica taverna che garantiva ristoro e cambio dei cavalli. L’atmosfera che si respira è la stessa di allora: negli arredi, nell’ospitalità, ma soprattutto nel cibo. La chef Cecilia Dei e Massimo Marzi, patron e sommelier, si sono innamorati del territorio e ci tengono a non disperdere tradizioni e radici della loro gente. Ecco perché hanno scelto di aderire al manifesto di Vetrina Toscana: le pietanze sincere che propongono, perfetto connubio tra ottima qualità delle materie prime e fedele realizzazione delle ricette, sanno esprimere i sapori potenti e genuini di questa terra nel cuore della Toscana. Gustare i loro piatti equivale quindi a compiere un vero viaggio nella storia e nella cultura della regione.

La cena: menù d’eccellenza a 20 euro

Per la cena del 15 giugno, aperta a tutti su prenotazione al costo convenzionale di 20 euro bevande escluse, propongono un menù speciale che omaggia tre ingredienti di stagione, di provenienza locale: il raveggiolo, la carne di manzo e i vini. Si parte con uno sformatino di raveggiolo con gelatina di pomodori fiorentini su crema di basilico fresco come antipasto, un primo a base di pici fatti in casa con farina di grani antichi e Chianti con pecorino del territorio e pepe nero, il peposo fiorentino con i fagioli cannellini come secondo e per finire in dolcezza i famosi cantucci dell’Osteria con il vinsanto.

Come prenotare

Obbligatoria la prenotazione, contattando direttamente l’Osteria La Gramola al numero di telefono 055 80 50 321 o 338 60 39 356 oppure scrivendo a [email protected]. Il locale si trova in via delle Fonti 1 in loc. Tavarnelle - Barberino Tavarnelle (FI).

I produttori

I prodotti principe del menù del 15 giugno saranno forniti da tre aziende agricole toscane. La carne di manzo per il morbidissimo e speziato peposo è quella dell’allevamento di Roberto Romagnoli, a circa 5 km da Montespertoli, in località Ortimino, sulle dolci colline della campagna toscana. Un’azienda che con Roberto è arrivata alla terza generazione e oggi conta 150 capi bovini di diverse razze, dalla Chianina alla Limousine, alimentati con cereali e fieno autoprodotti. Dal 2021 è convenzionata con l'Associazione allevatori della Toscana per la certificazione dei bovini nati allevati e macellati in Toscana. Il raveggiolo arriverà freschissimo dall’azienda agricola a conduzione familiare La Felce di Lorella Barchielli, situata nei pressi di Rignano sull’Arno. “Un piccolo laboratorio di grandi bontà”, come amano definirsi, che da più di 20 anni produce latticini a latte crudo esclusivamente con il proprio latte ovino. Ad accompagnare le pietanze ci sarà il vino dell’azienda agricola biologica Cesani di San Gimignano, già protagonista del primo appuntamento di “Io sono Fiorentino 2023” il 30 maggio al B-Roof di Firenze. Nei calici, il Luenzo - Rosso Toscano I.G.T. 2014: un grande vino quasi da meditazione, che proviene da una vigna posta in uno dei luoghi più belli dell’azienda, uno spazio mistico dove si respira spiritualità. Perché, secondo il motto dell’azienda, “solo chi conosce le proprie uve può sapere come vinificarle”.

Il calendario delle serate

Dopo l’appuntamento del 15 giugno, gli eventi di “Io sono fiorentino” proseguono secondo questo calendario: l’11 luglio toccherà alla Trattoria Sciabolino di Empoli (via d’Ormicello 18 - telefono 0571924333), che si concentrerà sull’uso delle profumatissime pesche, della cipolla di Certaldo e della carne di maiale. Dopo la pausa di agosto, il tour del gusto riprende il 18 settembre al ristorante Il Vezzo di Firenze (via Guelfa 58R - telefono 055281096), che dedicherà un’attenzione speciale a olio, mele e miele. Il 26 ottobre toccherà al Mugello con l’Osteria et Bottega di Scarperia-San Piero (loc. La Torre 17 – telefono 0558402240) e i sapori autunnali di cavolo, cinghiale e marroni. Il 23 novembre sarà la volta del ristorante Carmagnini del ‘500 a Calenzano (via di Barberino 242 – telefono 0558819930), che proporrà ricette a base di pecorino stagionato, uova e zucca, e infine il 1° dicembre della Trattoria Ada di Firenze (viale Mazzini 25 R – telefono 3472620074), che si concentrerà su proposte legate a ricotta, patate e lampredotto o trippa.

Seguici sui social: Fb @iosonofiorentino; Instagram @io_sono_fiorentino.