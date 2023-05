Imprese e ricerca: l’open innovation incontra le PMI

Il PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona segnala che Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Unioncamere, con il supporto di Dintec, la mattina del 31 maggio 2023 organizzeranno un evento per promuovere la collaborazione tra ricerca pubblica e imprese dal titolo “Collaborazione Impresa e Ricerca Pubblica: l’Open Innovation a dimensione di PMI” che si terrà in presenza presso la sede di Unioncamere a Roma, con possibilità anche di collegamento on line. La partecipazione, in presenza o in collegamento da remoto, è libera previa iscrizione.

Nell’occasione sarà lanciato il progetto MIR – Matching Impresa e Ricerca Pubblica – sviluppato congiuntamente da CNR e Unioncamere e a cui ha aderito da subito anche l’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Il progetto si focalizza sulle esigenze di innovazione dei prodotti e dei processi delle piccole e medie imprese; grazie all’assistenza delle Camere di commercio, infatti, le PMI possono inviare direttamente ai ricercatori e ai Team interessati del CNR le loro domande specifiche di soluzioni tecnologiche nuove.

MIR è il primo progetto di Open Innovation per le PMI nel mondo della ricerca pubblica in Italia, e il fatto che vi abbia aderito anche l’ENEA rappresenta un segnale importante che i tre Enti inviano a tutto il sistema produttivo e al mondo della ricerca nel Paese.

L’evento è rivolto alle imprese - in particolare alle PMI - e a tutto il personale del mondo della ricerca pubblica e delle Università interessato alla creazione di nuove partnership partendo dalle esigenze delle imprese.

Programma dell’evento e iscrizioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria alla pagina: http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=2285