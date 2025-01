Festeggiamo con voi mezzo secolo di storia

Nel 1975 Piero e Nara Becherucci insieme ai figli Stefano e Alessio rilevano la “Mesticheria Logli Sergio” (fratello di Nara). Con grande entusiasmo intraprendono questa attivita’, Piero proviene dal settore tessile e Stefano e Alessio appena ventenni, finiti gli studi si uniscono al padre. Cosi’ il 1 gennaio nasce la “FERRAMENTA BECHERUCCI PIERO e FIGLI”.

La prima evoluzione del vecchio negozio avviene nel 1988 ampliando e rinnovando i locali per dare una immagine innovativa con servizio a bancone e zona self service sempre in via Zarini 157 – Prato. Nel 2005 e con la nuova dislocazione del settore tessile pratese nel Macrolotto 1, viene aperta la prima filiale in via Traversa il Crocifisso 29/k, zona Tavola. Con l’idea di diversificare l’offerta, quì si affianca il reparto di noleggio attrezzatura sotto il marchio “ITALNOLO” in sinergia con la ferramenta stessa. Un ulteriore step sarà fatto nell’anno 2011 aprendo la seconda filiale a Montemurlo in via Scarpettini 305, ampliando il raggio d’azione e la copertura sul territorio.

Attualmente Becherucci e’ presente con tre negozi di ferramenta ed un reparto di noleggio generalista per soddisfare le esigenze di privati, hobbisti, artigiani ed industrie.

Con la professionalita’ e assistenza alla vendita e post-vendita, ma non tralasciando i rapporti umani, la clientela ci ha premiato in questi primi “50 anni”.

