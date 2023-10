350 film, oltre 30.000 spettatori, 250 ospiti: sono questi i numeri della "50 Giorni" 2022. E quest'anno si punta al raddoppio

Prende il via il 5 ottobre la più importante rassegna italiana di festival cinematografici internazionali: “50 Giorni di Cinema a Firenze”. Un flusso ininterrotto di film, documentari, anteprime, talk, mostre, performance, incontri con gli autori, conferenze stampa e tappeti rossi, che si protrarrà fino a metà dicembre, aprirà a Firenze una finestra sulla migliore cinematografia internazionale, facendo base al cinema La Compagnia (via Cavour 50/r) e andando a coinvolgere altre sale e luoghi della cultura cittadini.

Ad aprire le danze sarà il FánHuā Chinese Film Festival, arrivato alla quarta edizione, ideato e diretto a Gianni Zhang, che si tiene dal 5 all’8 ottobre. Il festival dedicato al meglio della cinematografia cinese dedicherà un omaggio al regista Liu Jian, genio dell’animazione, del quale saranno proiettati i suoi tre film, in anteprima italiana. Tra i principali eventi del festival, la proiezione del film cult Le donne del lago delle anime profumate, del maestro Xie Fei, con il quale, nel 1993, il regista si è aggiudicato l'Orso d'Oro al Festival di Berlino, che sarà proiettato in versione restaurata e in 4k; e l’incontro con la giovane regista, rappresentativa del nuovo cinema cinese, Cao Jinling, che presenterà “Anima”, suo film d’esordio.

Ideata e coordinata dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, la rassegna è sostenuta dalle amministrazioni locali e dalle realtà territoriali, Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio, che puntano sul rafforzamento della proposta culturale e sul rilancio turistico di Firenze e della Toscana.

Dopo il festival del cinema cinese, la “50 Giorni di Cinema a Firenze” prosegue con il Middle East Now (10 – 15 ottobre), Florence Queer Festival (18 – 22 ottobre), France Odeon (28 ottobre – 1 novembre), Festival dei Popoli (4 – 12 novembre), Lo Schermo dell’Arte Film Festival (15 - 19 novembre), Festival Internazionale di Cinema e Donne (24 – 26 novembre), Premio NICE Città di Firenze (1 dicembre), River to River Florence Indian Film Festival (7 – 12 dicembre), Italian Rising Stars (16 dicembre).

I festival della “50 Giorni” hanno realizzato nel 2022 numeri importanti: sono stati presentati al pubblico 350 film - di cui 187 in anteprima italiana, europea o assoluta - che sono stati visti da 31.929 spettatori, alla presenza di oltre 250 ospiti del cinema italiano e internazionale.Grazie al nuovo e rafforzato sostegno delle istituzioni e degli enti promotori, i festival fiorentini a vocazione internazionale potranno contare quest’anno su un pubblico sempre più ampio, proveniente da fuori città, da fuori regione o da altri paesi, e al tempo stesso incrementare la proposta culturale rivolta ai cittadini. L’edizione 2023 della “50 Giorni” si preannuncia pertanto ancora più ricca di proposte e di partecipazione del pubblico ai nove festival internazionali che ne compongono il cartellone.

Al termine della “50 Giorni”, a metà dicembre, si terrà inoltre a Firenze una nuova iniziativa voluta e realizzata in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello: la prima edizione di "Rivelazioni Italiane - Italian Rising Stars”, un riconoscimento ideato per i giovani talenti, l'inizio di un percorso professionale che consentirà loro di diventare le dive e i divi di domani. A partire da un lavoro di selezione che si svolgerà nel corso del 2023, verranno scoperti i volti nuovi che possano diventare ambasciatori nel mondo del cinema italiano.

“Rivelazioni Italiane - Italian Rising Stars”, dà un particolare lustro alla cultura cinematografica toscana: il riconoscimento sarà assegnato a Firenze, a conclusione della “50 Giorni”, dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello, presieduta da Piera Detassis, che ogni anno attribuisce i più importanti riconoscimenti al cinema nazionale.

Tutte le info sul sito: www.50giornidicinema.it