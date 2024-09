Vernio, il giovane atleta Lorenzo Puccetti agli italiani Allievi di atletica leggera

Prato, 2 settembre 2024 – Ha già una grande determinazione nonostante i suoi diciassette anni Lorenzo Puccetti, atleta tesserato nella società Atletica di Prato che vive con la famiglia a San Quirico di Vernio. Nonostante un gravissimo infortunio che due anni fa sembrava poter condizionare pesantemente la sua crescita sportiva, Lorenzo non ha mollato e quest’anno è riuscito a qualificarsi per i campionati italiani Allievi di atletica leggera che si sono tenuti a Molfetta il 5, 6 e 7 luglio, correndo i 200 metri con un tempo che lo ha visto in classifica al 38esimo posto in Italia. “È uno dei nostri ragazzi, che mettono tutto il loro impegno e il loro talento per raggiungere un obiettivo – sottolinea la sindaca di Vernio Maria Lucarini – Una delle nostro eccellenze, di cui siamo orgogliosi”Molfetta a inizio luglio si è colorata nuovamente di tricolore. Lo stadio Mario Saverio Cozzoli ha ospitato i Campionati Italiani Allievi, la terza grande manifestazione tricolore della stagione in pista. Per Molfetta si tratta di un appuntamento che si rinnova: un anno fa la rinomata località pugliese ha ospitato i Campionati Italiani Assoluti. Questa volta, invece, i protagonisti sono stati gli Allievi, ossia i ragazzi di 16 e 17 anni. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 1.400 atleti, rappresentanti di 315 società provenienti da tutte le regioni d’Italia, pronti a contendersi 40 titoli italiani. È stata la 59esima edizione della rassegna Under 18. Il direttore organizzativo dei Campionati Eusebio Haliti, già vice Direttore esecutivo degli Europei a Roma, si era espresso così: “L’anno scorso abbiamo avuto i campioni del presente, quindi le cinque medaglie olimpiche. In questo weekend abbiamo ospitato quelli che speriamo siano le prossime medaglie olimpiche. Quindi numeri, tra l’altro, edizione da record, importante dal punto di vista numerico non solo come partecipazione, ma anche come risultati, perché abbiamo atleti che addirittura sono capolisti mondiali nella categoria”. Lorenzo ha cominciato con le gare studentesche, frequenta infatti il liceo classico musicale Rodari perché la musica è un’altra sua grande passione ed è anche un ottimo studente. Oltre che per i 200 metri, Lorenzo si allena anche per i 100, i 400 e la staffetta 4x400 e 4x100 e da quest’anno ha iniziato a sperimentare anche il salto in lungo. Il suo prossimo obiettivo è ovviamente ripetersi e migliorare, mettendo nel mirino la partecipazione alle prossime gare per qualificarsi agli italiani indoor, sempre seguito e incoraggiato dalla sua allenatrice e motivatrice Cinzia Toccafondi. Maurizio Costanzo