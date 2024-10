Pattinaggio, l’sos di Cocchi e Mariotti: "Aiutateci per i costi per della trasferta negli Usa"

Prato, 29 ottobre 2024 - Dopo l'argento Seniores femminile e il quarto posto Junior maschile in Coppa del Mondo, arriva la partecipazione all'Americas Cup 2025 per gli atleti della Primavera Prato di pattinaggio artistico, Desirèe Cocchi e Niccolò Mariotti. Una partecipazione che riempie d'orgoglio tutto il movimento pratese e nazionale, che porterà gli atleti dal 19 al 23 gennaio 2025 negli Stati Uniti, a Orlando, in Florida. Una trasferta che però non sarà coperta dal punto di vista economico dalla Federazione Italiana, costringendo i due portacolori azzurri a sobbarcarsi le spese di volo e pernottamento. Un impegno economicamente gravoso per i due giovani lanieri, rispettivamente campionessa italiana di pattinaggio artistico e vicecampione italiano. Uno sport fatto di grande sacrificio, ma ben lontano dai riconoscimenti economici di altre discipline professionistiche.

Da qui la decisione della Primavera Prato di lanciare un appello al mondo dell'imprenditoria pratese e di tutta l'area metropolitana, per cercare sponsor che possano contribuire a fare realizzare il sogno di Cocchi e Mariotti. “L'Americas Cup è una manifestazione di grande prestigio che consentirà a Desirèe e Niccolò di potere gareggiare su un palcoscenico internazionale, in un continente dove c'è un forte sentimento d'attenzione verso il pattinaggio artistico – spiega Marina Magelli, presidente della Primavera Prato - I ragazzi parteciperanno alla competizione alla luce degli ottimi risultati ottenuti a livello nazionale, europeo e mondiale. Le spese però sono tutte a loro carico. Un impegno non banale per ragazzi che studiano e che destinano il resto del loro tempo a provare a diventare fra gli atleti più forti al mondo”.

La Primavera Prato chiama così all'adunata gli imprenditori del territorio. “Chiediamo loro di aiutarci, anche con piccoli contributi economici per potere consentire a Niccolò e Desirèe di partecipare alla manifestazione – aggiunge Magelli - In cambio daremo loro una vetrina di visibilità internazionale, portando nome e logo delle aziende sugli abiti da gara dei ragazzi. Purtroppo il pattinaggio artistico non gode della medesima attenzione degli sponsor come altri sport più popolari, come il calcio. Ma credo che delle eccellenze del territorio, capaci di gareggiare al vertice mondiale, come Cocchi e Mariotti meritino tutto il sostegno necessario per potere continuare a portare avanti i loro sogni”.