Montemurlo, nasce un’azienda che realizza quadri elettrici industriali. E cerca personale

Montemurlo (Prato), 4 luglio 2023 – Continua a crescere Il distretto industriale montemurlese, creando nuove opportunità di lavoro. Rivolte sia a persone con esperienza che a giovani diplomati che sono alla ricerca di un impiego e vogliono inserirsi nel mondo del lavoro. La scorsa settimana a Montemurlo ha aperto Cba - Tech, la nuova divisione produttiva della Teleidea Impianti dei fratelli Andrea e Alberto Mugnaini, specializzata nella produzione di quadri elettrici industriali. La nuova azienda si trova in via Bari, 17 in un nuovo stabilimento di 500 metri quadrati, dove vengono progettati, realizzati e cablati i quadri elettrici industriali, un settore che sta conoscendo un sempre maggior sviluppo. Clienti principali della Cba-Tech sono i grossisti di materiale elettrico e gli installatori, che molto spesso non hanno a disposizione le officine dove realizzare i quadri, ma in alcuni casi sono le stesse ditte, che vogliono automatizzare i propri settori produttivi, a rivolgersi direttamente ai fratelli Mugnaini, nonché aziende del settore pubblico o militare. Con l’apertura della nuova divisione produttiva la Teleidea ha fatto nuove assunzioni ma continua a cercare personale da inserire in azienda: “Cerchiamo sia persone con esperienza che giovani diplomati degli istituti tecnici e professionale ad indirizzo elettrotecnica e automatizzazione da formare e quindi inserire in organico. Il settore dell’automazione è in espansione e noi cerchiamo di crescere e di rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti”, spiega Andrea Mugnaini. La Teleidea è una delle aziende storiche di impianti elettrici del territorio, fondata nel 1969 dai genitori di Andrea e Alberto, i montemurlesi Mario e Luciana. Attualmente la sede principale si trova in via Palermo, 10. All’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo della Cba - Tech hanno partecipato il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero: “L’apertura di una nuova azienda rappresenta sempre una ricchezza per il nostro distretto produttivo - commenta il sindaco Simone Calamai- I fratelli Mugnaini hanno deciso d’investire con lungimiranza in un settore in forte espansione, quello dell’automazione e della realizzazione di quadri elettrici industriali, e forniscono un prezioso servizio alle aziende del territorio, nonchè nuove opportunità occupazionali al territorio”.

