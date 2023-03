Bollette alle stelle, bastano lettere o mail e i contratti cambiano. Estra: "Nessun illecito"

Bollette raddoppiate, triplicate e persino quadruplicate per gli utenti

Prato, 23 marzo 2023 – Il caro bollette continua a tenere banco. Immediata la risposta di Estra dopo l’affondo di Federconsumatori scesa in campo a seguito delle segnalazioni arrivate dai cittadini in merito al cambio unilaterale di contratto. La legge è chiara e il confine è sottile. Estra precisa di essersi mossa rispettando "tutti i paletti previsti dalla normativa", semmai ci sarebbe da riflettere proprio sulla normativa. Per i contratti delle forniture vale la legge del silenzio assenso, non proprio l’ideale nel caso in cui le comunicazioni siano destinate ad arrivare a casa del consumatore per posta ordinaria. Non è obbligatoria una raccomandata con ricevuta né tantomeno una comunicazione aggiuntiva nel caso in cui non arrivi la risposta. La domanda che viene da porsi è semplice: davvero la mancata risposta dell’utente significa accettare il contratto? Dificile pensarlo, più semplice invece immaginare che sia legata al mancato arrivo della corrispondenza o magari alla mancata comprensione diquanto comunicato. In un periodo come quello attuale in cui il costo del gas è quintuplicato ogni sfaccettatura diventa un appiglio. «Federconsumatori Toscana accusa Estra Energie di aver cambiato unilateralmente i contratti dei suoi clienti gas. Un’accusa grave che la società respinge nettamente, ribadendo di...