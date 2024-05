Prato, la stagione del Garibaldi si chiude con ‘L’Amor che (non) move il Sole’

Prato, 22 maggio 2024 - Venerdì 24 maggio alle ore 21 Beppe Allocca, attore e regista pratese che si è guadagnato l'attenzione del pubblico internazionale, chiuderà la lunga stagione de Il Garibaldi. L’Amor che (non) move il Sole è un monologo spettacolo che racconta la vita dello scienziato più importante della nostra storia colui che ci ha preso per mano nel mondo antico e ci ha portato nel mondo nuovo.

L’amor che move il sole e… No! Il Sole è fermo! Direbbe, se potesse, Galileo Galilei al sommo poeta Dante Alighieri rimproverandolo scherzosamente sul verso conclusivo della sua Commedia. Una cosa, penserete, impossibile e che non può succedere. Invece esiste un luogo in cui qualsiasi cosa può accadere: il teatro. Sulle assi di un palcoscenico può benissimo capitare, e senza alcuno stupore, che Galileo parli al suo stimato amico Dante anche se vissuto centinaia di anni dopo di lui, ed il mezzo utilizzato potrebbe essere un audio Whatsapp. Regia di Beppe Allocca e Rosaria Bux.

