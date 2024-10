Zenith, missione Corticella. Trasferta da non sbagliare

Sfida da provare a vincere a tutti i costi per la Zenith Prato. Oggi pomeriggio alle 14.30 i bluamaranto saranno ospiti sul campo del Corticella, nel recupero della settima giornata di andata del girone D di serie D (match rinviato per allerta meteo in Emilia Romagna nemmeno due settimane fa). Dopo l’amara sconfitta rimediata domenica scorsa in casa del Fiorenzuola, un’altra trasferta delicata per la squadra allenata da Simone Settesoldi, che dovrà anche fare ampio ricorso al turn over per cercare di ottenere il massimo dai suoi giocatori nella terza partita giocata in una settimana. "I ragazzi si sono allenati bene. Abbiamo lavorato sui dettagli che non hanno funzionato nella partita di domenica scorsa, ma quella che ci aspetta sarà una gara molto diversa, con ogni probabilità – spiega il tecnico pratese -. Il Corticella ultimamente ha ottenuto dei risultati importanti e ha vinto uno scontro diretto in casa della Sammaurese. Può giocare col 3-4-2-1 o con un rombo a centrocampo. Attacca forte in pressing, concedendo qualcosa in fase difensiva. Dovremo essere bravi ad approfittare di qualche spazio e stare attenti in fase di impostazione e di possesso. E’ fondamentale fare punti, perché ci aspettano altre partite molto complicate contro Ravenna, Tuttocuoio, Prato e Pistoiese". A livello di organico la Zenith Prato dovrà fare a meno soltanto dell’infortunato Prati in difesa e dello squalificato Poli in attacco. Per il resto tutti presenti e a disposizione di mister Settesoldi, che potrebbe far ruotare i suoi giocatori schierando il suo 4-3-1-2 con Brunelli fra i pali. In difesa qualche dubbio sulle condizioni di Cela, non al top fisicamente. Al suo posto in mezzo potrebbe giocare Fiaschi assieme con Tempestini. Sulle corsie laterali a destra Casini e a sinistra Messini. In mediana si rivedrà dal primo minuto Kouassi, insieme con Cecchi (che dovrebbe prendere il posto di Gemignani come metronomo basso) e molto probabilmente Saccenti. Trequartista Toci, dietro alle due punte che dovrebbero essere Falteri e uno fra Vezzi e Mertiri, con il nuovo arrivato Cellai pronto a subentrare per giocare scampoli di gara e dare man forte ai suoi, iniziando anche ad ambientarsi nei meccanismi di gioco della sua nuova squadra. "Siamo assolutamente in linea con quelle che erano le nostre aspettative in questo campionato molto difficile ed equilibrato – commenta il presidente della Zenith Prato, Carmine Valentini -. Il salto di categoria si percepisce. Ogni minimo errore ci è costato molto caro in campo, ma ho fiducia nei ragazzi e nel lavoro del mister e dello staff tecnico. La gara col Corticella è molto importante e riuscire a far punti potrebbe essere determinante per il prosieguo della stagione, anche se il campionato è lungo". A dirigere l’incontro sarà Emanuelle Waldmann di Frosinone, coadiuvata dai due assistenti, Matteo Cappelletti di Lodi e Diego Alexander Huete Valdivia di Milano. L.M.