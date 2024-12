Zenith di carattere: punto pesante a Piacenza

Serie DPari amaro per la Zenith Prato in casa del Piacenza. Un pareggio che mantiene i pratesi in serie positiva e fa loro chiudere il girone di andata a quota 16 punti, ma con la consapevolezza di non esser riusciti a capitalizzare più di 45 minuti in superiorità numerica. Ma andiamo con ordine.

Primo tempo avaro di emozioni. Al 22’ ci prova il Piacenza con una bella combinazione fra D’Agostino e Castelli e con il numero 14 del Piacenza che spara da fuori un rasoterra debole, direttamente fra le braccia di Brunelli. Al 37’ altra ottima manovra sulla sinistra dei padroni di casa, con velo di Castelli che libera al tiro Tentoni, ma anche stavolta la conclusione locale finisce a lato per il tocco decisivo di Cela in chiusura. Al 40’ ci prova direttamente Castelli con una rovesciata da centro area abbondantemente alta sopra la porta difesa da Brunelli. Sul capovolgimento di fronte Cellai si invola verso la porta e viene steso da Silva appena prima di entrare in area, con conseguente rosso diretto ai danni del capitano del Piacenza, che lascia i suoi in dieci al 41’.

Al 44’ la Zenith Prato si divora il possibile 1-0: Moussaid ruba palla a centrocampo e allarga per Longo, che gli restituisce il pallone nel cuore dell’area, ma il centrocampista ospite non riesce a concludere di prima intenzione e finisce per appoggiare il pallone al portiere avversario. Il primo tempo si chiude quindi sullo 0-0 senza ulteriori sussulti.

Nella ripresa parte forte la Zenith Prato, complice la superiorità numerica. Longo semina subito il panico in area di rigore del Piacenza, ma al momento della conclusione spara centralmente sul corpo di Greco, graziando i padroni di casa. Al 58’ prova a rifarsi direttamente su calcio di punizione lo stesso Longo, ma sfiora soltanto l’esterno della rete con un bel destro a girare. La Zenith Prato crede nell’impresa e continua ad attaccare. Il Piacenza bada più che altro a difendersi.

Al 68’ a sorpresa il Piacenza passa in vantaggio con una folata offensiva improvvisa: cross dalla destra di Napolitano, il pallone viene sporcato di testa da Castelli e Cela non riesce ad allontanarlo a dovere, facendoselo portar via da D’Agostino, che poi è glaciale nel mettere alle spalle di Brunelli portando sull’1-0 i suoi. Una doccia fredda nel momento migliore dei pratesi, che però cercano subito di agguantare il pareggio.

Cela di testa non riesce ad indirizzare verso la porta sugli sviluppi di un calcio di punizione al 76’. All’84’ altra occasionissima per Cellai, che da posizione defilata non trova la porta in mezzo a una selva di gambe. Al primo minuto di recupero arriva il meritato pareggio della Zenith Prato: cross di Falteri per il colpo di testa di Cellai, che anticipa Greco in uscita e rimette il risultato in parità. Quasi all’ultimo secondo Greco dice di no alla conclusione di Kouassi per il possibile 2-1 bluamaranto e il match si chiude in parità.