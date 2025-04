Weekend di atletica a Prato: Stano e Fortunato protagonisti nei 10mila metri

Il grande week end dell’atletica a Prato si arricchisce di nuovi e in qualche modo inattesi protagonisti. Gli appassionati domattina dovranno decidere se dedicarsi alla tradizionale Maratonina (per i più moderni Half Marathon) o spostarsi allo stadio Ferrari, dove è in programma la terza prova dei campionati di società di marcia, per vedere all’opera due grandi campioni dello sport italiano.

In gara, un po’ a sorpresa, ci saranno infatti il campione olimpico e mondiale Massimo Stano (nella foto) ed il fresco recordman mondiale dei 5 mila metri indoor Francesco Fortunato, bronzo agli Europei di Roma 2024. I due si sfideranno sulla distanza dei 10 mila metri su pista nella gara organizzata dall’Atletica Prato all’interno di un meeting che vedrà fin dalle ore 9 alternarsi varie competizioni di questa disciplina al maschile e al femminile per le categorie senior, junior, allievi e cadetti.

Per entrambi è soprattutto un collaudo importante in vista dell’appuntamento del 18 maggio a Podebrady con gli Europei a squadre ed in prospettiva verso i Mondiali di Tokyo nel mese di settembre. Lo start di questa gara è previsto alle 11.45. I due pugliesi si sono già confrontati di recente nella 20 km a Taicang, in Cina, chiusa da Stano in 1h18:28 e da Fortunato con il personale di 1h18:49.

Il più atteso è naturalmente il campione olimpico sui 20 km di Tokyo e mondiale sui 35 km di Eugene Massimo Stano che torna ad affrontare questa specialità dei 10 km dopo quattro anni: l’ultima volta risale proprio ai mesi che hanno preceduto il trionfo a cinque cerchi in Giappone nel 2021, ma il suo miglior riscontro è quello del 2019 a Roma, quando con il tempo di 38:28.05 è diventato il secondo italiano di sempre, alle spalle soltanto del 37:58.6 di Ivano Brugnetti realizzato a Sesto San Giovanni nel 2005. Fortunato si è portato invece a 38:51.71 lo scorso anno a Campobasso.

Tra gli iscritti anche Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle), Aldo Andrei (Fiamme Oro), Emiliano Brigante (Trieste Atletica).

Massimiliano Martini