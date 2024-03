Voglia di viaggiare. Europa, Mar Rosso e Usa per staccare dal lavoro. E si pensa già all’estate

Capitali europee, ma anche Italia e mète più a lungo raggio, come Mar Rosso, Stati Uniti e Giappone. Sono queste le destinazioni dove i pratesi trascorreranno le festività di Pasqua, nonostante il rincaro dei prezzi dei voli che in questi primi mesi del 2024 sono ulteriormente aumentati rispetto all’anno scorso. Una crescita, quella dei costi (sui quali come sempre influiscono l’inflazione, il prezzo del carburante e la domanda in costante crescita dopo le restrizioni del Covid), che tuttavia non ha frenato la voglia di partire dei pratesi.

"Le persone sono state attente a quanto spendevano, cercando di prenotare il più possibile in anticipo. A parte questo possiamo dire che abbiamo lavorato bene in questo periodo – la testimonianza di Lucia Pasquinelli (foto in alto) dell’agenzia Alisped in via Gagarin – L’Europa è stata di gran lunga la destinazione più richiesta dai nostri clienti, ma chi aveva più tempo a disposizione e risorse maggiori da investire ha optato in particolare per il Mar Rosso".

La musica non cambia ascoltando le parole di Monica Cavaciocchi dell’agenzia Girovolando Viaggi di via Zarini.

"Rispetto alle previsioni, abbiamo lavorato di più. Le mète preferite? Le principali città italiane, ma anche la Sicilia. All’estero invece direi le capitali europee. E intanto molti hanno prenotato viaggi anche per il ponte del 25 aprile e per quello del primo maggio: in questo caso le destinazioni che andranno per la maggiore saranno Mar Rosso e Stati Uniti".

Giro di clienti importante anche per l’agenzia Cutter Viaggi di via Limberti: "Da me i clienti hanno fissato viaggi in Europa, ma anche verso Stati Uniti, Giappone e Thailandia – sottolinea Simone Gori – L’attenzione adesso è già per l’estate e addirittura per il prossimo Capodanno. Chi può cerca di organizzarsi per tempo, perché ha capito che il last minute non funziona più".

Francesco Bocchini