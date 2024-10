Viaccia, punizione troppo severa. Resta ultimo: ancora a zero punti

Forte dei Marmi

3

Viaccia

0

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Credendino, Tonacci, Papi, Sodini F., Gentile, Tedeschi, Del Soldato, Rodriguez, Lossi, Sodini N. A disp. Arrighi, Alberti, Seriani, Scaranna, Arcidiacono, Coppola, Maggi, Manfredi, Cardillo. All. Cagnoni.

VIACCIA: Cecconi, Melani, Querci, Servillo, Maiolino, Ferroni, Michelozzi, Bartolozzi, Bellucci, Baldi, Vannucci. A disp. Biancalani, Nocentini, Torcasso, Bashkimi, Ridolfi, Caca, Villani, Varago. All. Giugni.

Arbitro: D’Orsi di Pisa. Reti: 8’ Rodriguez, 79’ Del Soldato, 95’ Manfredi.

Niente da fare per il Viaccia. Ancora una sconfitta per gli uomini allenati da Giugni, che stavolta incassano un fin troppo pesante 3-0 in casa del Forte dei Marmi e rimangono inchiodati a zero punti nel girone A di Promozione dopo 5 giornate. In realtà, come al solito, malgrado le tante assenze (specie nel reparto offensivo) il Viaccia gioca bene e, anzi, tiene il pallino del match in avvio, andando vicino al vantaggio in almeno tre occasioni. La solita scarsa cattiveria davanti alla porta penalizza però i pratesi, che al primo affondo incassano l’1-0 dei padroni di casa: Rodriguez taglia dietro la difesa ospite e non viene coperto a dovere, poi è glaciale, a tu per tu con Cecconi, nel superarlo e infilare a porta sguarnita il vantaggio del Forte dei Marmi. La reazione pratese c’è. Il Viaccia mette spesso in seria difficoltà al fase difensiva del Forte dei Marmi, che però in qualche modo tiene botta. Nella ripresa il copione della gara non cambia. Sono i ragazzi di Giugni a fare la partita senza però mai essere veramente incisivi nell’area di rigore avversaria. Al 79’ sugli sviluppi di un fallo laterale i pratesi perdono un pallone sanguinoso e agevolano il Forte dei Marmi, che libera Del Soldato al tiro e con un bel diagonale trova il 2-0 che chiude definitivamente la partita. Con il Viaccia sbilanciato in avanti, in pieno recupero, arriva anche il 3-0 della squadra locale: Manfredi in contropiede si invola solitario verso la porta avversaria, vince un rimpallo con Cecconi in uscita disperata e deposita in rete per la definitiva esplosione di gioia dei suoi. L.M.