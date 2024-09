Viaccia in Coppa per ritrovare il sorriso

Non c’è un attimo di respiro per il Viaccia. Oggi pomeriggio alle 15.30 la squadra allenata da mister Bellini dovrà cercare di rialzare la testa dopo un avvio a dir poco a rilento nel girone A di Promozione, ospitando i fiorentini dell’ Fc Cubino al "Chiavacci" (vista la perdurante indisponibilità dell’impianto di casa) nel primo turno di coppa Italia. Una sfida da prendere con le molle, contro una squadra neo promossa, ma che ha cambiato poco rispetto alla formazione che nella scorsa stagione si è aggiudicata il salto di categoria. Inutile dire che ai pratesi servirebbe una vittoria, per mettersi alle spalle le due sconfitte incassate contro San Marco Avenza e San Giuliano e anche per rimanere in corsa e mantenere possibilità di passare il turno, andando poi a sfidare la terza squadra che compone il minigirone, cioè il Fiesole, che ha battuto di misura il Cubino. Quasi certo che mister Bellini faccia ampio ricorso al turn over, anche perché domenica prossima riaffronterà proprio il Cubino: ""Darò spazio a chi ha giocato un po’ meno fino ad ora, per tenere tutta la rosa sulla corda e valutare alcuni elementi – conclude Bellini -. Il Cubino è una neopromossa, che però è andata a vincere col San Marco Avenza. Un gruppo che gioca assieme da tempo. Non è una partita da sottovalutare".

L.M.