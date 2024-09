Via Strozzi ostaggio dei cantieri: "Ora è necessario accelerare. I negozi non possono rimetterci"

"I lavori sulla rete idrica in via Strozzi devono arrivare a compimento nel più breve tempo possibile, per ridurre i forti disagi che le imprese della zona stanno subendo. È una situazione che abbiamo evidenziato da mesi e che monitoriamo costantemente: ora serve accelerare". Dopo lo sfogo dei commercianti della zona anche Confcommercio, interviene sul tema che sta destando preoccupazione anche in questi ultimi giorni.

"Già dallo scorso mese di marzo e anche nelle settimane successive - prosegue l’associazione dei commercianti - abbiamo fatto notare come le opere, pur necessarie, dovessero essere realizzate con modalità congrue, tali da non impattare in modo eccessivamente penalizzante sulle attività. Per questo motivo abbiamo proposto che venissero effettuati due turni di lavoro da parte di ditte differenti, per ridurre i tempi e, se necessario, modifiche alla conformazione dei cantieri, per rendere più facile l’accesso di clienti e residenti". I lavori ostacolano da mesi l’accesso alle attività presenti lungo via Strozzi, tanto che i fatturati sono drasticamente calati come ha sottolineato sulla Nazione Gianluca Barni, titolare della Ferramenta Barni.

Publiacqua, "rinnovando le scuse per i disagi", sottolinea "l’alto interesse pubblico che questi lavori rivestono". "Il cantiere – aggiunge – prosegue senza difficoltà tecniche e nel rispetto dei tempi. Ribadiamo la massima disponibilità al confronto con le categorie per continuare un dialogo utile a portare avanti con i minori disagi possibili lavori che, grazie ai quasi 25 milioni di euro del Pnrr, rappresentano un’occasione straordinaria di rinnovo dell’acquedotto cittadino".