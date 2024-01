"Via dei presepi" di Migliana. Resterà aperta tutto gennaio La "Via dei presepi" di Migliana, promossa dalla Proloco, parrocchia e Comune di Cantagallo, offre un segnale di speranza e ripartenza a chi è stato duramente colpito dall'alluvione. 48 natività in mostra, visitatori da fuori provincia e una mappa con qr code. Un modo per riscoprire il valore della famiglia.