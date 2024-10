Via ai lavori sul ponte. Da oggi senso unico

Con l’avvio dei lavori di consolidamento strutturale del ponte situato lungo la SP9 nel Comune di Carmignano, al confine con il Comune di Signa, la Provincia di Prato ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione temporanea della viabilità, al fine di garantire la sicurezza e la gestione del traffico.

A partire da oggi e fino al 3 novembre e dal 9 dicembre fino all’8 novembre 2025 sarà istituito sul ponte il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette e, quando risulti opportuno per motivi di sicurezza, la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario, ma non oltre i 10 minuti a volta, garantendo il transito ai mezzi di soccorso (con limite massimo di velocità consentita di 30Km/h e divieto di sorpasso), al fine di permettere l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza e facilitare lo spostamento degli addetti ai lavori e dei mezzi d’opera. Per il periodo interessato dai lavori è stata istituita la limitazione del transito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.

Per questo motivo saranno installati new jersey in calcestruzzo su entrambe le sponde del ponte, al fine di impedire l’accesso ai mezzi con larghezza superiore a 2,5 metri.

Infine, dal 4 novembre all’8 dicembre verrà istituito il divieto di transito a qualunque mezzo lungo il ponte.

I lavori sul ponte lungo la Sp9, come precisa una nota della Provincia, sono finalizzati al recupero e al miglioramento statico della struttura, nonché della durabilità e sicurezza dei parapetti.