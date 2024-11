Vernio, incontro aperto su viabilità e territorio

Un incontro pubblico per parlare delle problematiche di Vernio è quello che il gruppo consiliare e il comitato "Rilanciamo Vernio" hanno organizzato per venerdì, alle 21, all’ex cinema di San Quirico.

"Sarà l’occasione – spiega Marco Ciani, capogruppo della lista civica in consiglio comunale – per ascoltare i cittadini sulle problematiche del territorio, dalla viabilità alla sicurezza a tutto quello che la gente avrà da segnalare. Abbiamo creato un gruppo Facebook a cui i cittadini possono inviare le segnalazioni ma non tutti hanno i social e li sanno usare, quindi l’assemblea pubblica potrà dar voce anche a chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie. Faremo il punto sul nostro operato come gruppo consiliare e analizzeremo quanto è stato fatto dall’amministrazione comunale finora a seguito del programma elettorale. Temi come l’isola ecologica, ad esempio, o il lago di Montepiano, la cui ricostruzione sembra stia diventando un’opera faraonica e ancora non se ne vede la fine. Abbiamo deciso – aggiunge Ciani – di fare incontri pubblici ogni due o tre mesi per far capire alla gente che ci siamo e che portiamo avanti le nostre idee. E siamo disposti a collaborare con l’amministrazione comunale, se ce ne verrà data l’opportunità: per ora non è accaduto". In concomitanza, la stessa sera, si terrà anche il consiglio comunale.

"Sarò all’assemblea che abbiamo organizzato – spiega ancora Ciani – ma la lista sarà comunque rappresentata in consiglio comunale da Federica Furzi. All’ordine del giorno ci sarà anche la risposta ad una nostra interrogazione, abbiamo chiesto di spostarla al consiglio successivo".

C.I.