"Vaiano a tavola" per fare del bene. Già mobilitati centinaia di volontari

Gusto e solidarietà saranno i ptagonisti di "Vaiano a tavola", la manifestazione promossa da associazioni e circoli, insieme al Comune, che vede la mobilitazione generosa di centinaia di volontarie e volontari.

Sono già tutti al lavoro per accogliere nel migliore dei modi gli ospiti per sabato, dalle 19.30, nel parco Ferri di Cangione.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessora alla socialità Chiara Martini con i rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte. "Vaiano a tavola è la festa della solidarietà, si fonda sui valori della partecipazione e dell’’inclusione, punti di riferimento fondamentali per la nostra amministrazione – sottolinea Martini – quest’anno, a causa dei lavori in piazza Galilei, l’iniziativa si svolge nel parco di Cangione, uno dei cuori aggregativi di Vaiano".

L’iniziativa vede impegnati anche gli assessori Massimo Resti ed Enzo Polidori, con le consigliere Simona Salvi e Matilde Calabrese che ha seguito la comunicazione grafica.

"Vaiano a tavola" non promette solo piatti cucinati con amore ma anche festa in musica con Gli Orsacchioni del Centro Kairos e Leandro. Quest’anno la manifestazione si arricchisce con l’appuntamento speciale "Ritratti e cartoline dal Novecento" che racconta la vocazione speciale alla socialità e l’impegno solidale della comunità vaianese attraverso una proiezione di suggestive foto storiche dall’archivio della Fondazione Cdse.

La solidarietà è, naturalmente, la prima a sedersi a tavola. Le risorse che verranno raccolte grazie alla partecipazione di tutti i partecipanti verranno messe a disposizione delle associazioni per progetti solidali o di supporto alla comunità.

Sono già tutti al lavoro per definire gli aspetti organizzativi e gastronomici. L’appuntamento vede impegnata tutta la rete dell’associazionismo e del volontariato: Agesci Vaiano 1, Aiuti dalla Vallata, Associazione Carnevale, Centro Kairos, Associazione L’Occasione, San Vincenzo de’ Paoli, Associazione Sofignano, Auser La Sartoria, Avis Aido, Caritas parrocchiale di Vaiano, Circolo G. Rossi Associazione Arci di Vaiano, Comitato Solidarietà fra Vaianesi, La nuova compagnia Circolo Anspi, Omg Riciclande, Pubblica Assistenza L’Avvenire sezione di Vaiano.

Cultura, cibo e solidarietà sono dunque le parole d’ordine della serata. E, a proposito di cibo, ce n’è per tutti i gusti: specialità toscane, tortelli di patate, panini e hamburger con torte e dolci da non perdere. Tutti invitati vaianesi e non.