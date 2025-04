Vado a vivere con me. Canini di nuovo sul palco

PRATOOltre trentamila spettatori e più di cento repliche: martedì 6 maggio alle 21 torna al Garibaldi Jonathan Canini, con il suo spettacolo dei record, Vado a vivere con me, che proprio al Milleventi di Prato ha presentato in anteprima nel maggio del 2023. Un compleanno speciale per uno show che l’attore toscano ha scritto assieme a un pratese, ovvero Walter Santillo. Risate assicurate con il giovane fuoriclasse della comicità toscana, nato a Pontedera nel 1994. In Vado a vivere con me Canini ha lasciato il nido di mamma e papà ed è andato a vivere per conto suo. Un’esperienza esilarante che il comico racconta sul palco: preparare da mangiare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirarsi i vestiti e accendere il riscaldamento. Dopo i successi degli ultimi anni Canini torna con la stessa verve che l’ha imposto sui social come in teatro, per raccontare le vicissitudini in cui ci imbattiamo quando entriamo per la prima volta in una casa tutta nostra. A dare spunto sono fatti realmente accaduti, il tutto con la presenza dei suoi personaggi, che lo hanno reso celebre, e che lo accompagnano ovunque. E che solo del tutto, non lo lasciano mai. Lo spettacolo sarà replicato al Garibaldi anche martedìl 20 e mercoledì 21 maggio, sempre alle 21. I biglietti si possono acquistare sul sito del teatro.

Talento comico innnato, Canini ha iniziato a calcare le scene a soli 17 anni, scrivendo da solo i proprio testi, insieme al gruppo comico I Piccioni spennati da lui stesso creato. Nel 2015 il debutto al cinema, con il film Gli infami, con Massimo Ceccherini e Alessandro Paci, distribuito dalla Cecchi Gori Group. Nel 2016 scrive, dirige ed interpreta da protagonista il suo primo lungometraggio no-budget Oh quanta fila c’era; nel 2017 si fa ulteriormente conoscere con il suo spettacolo Canini come i denti e nel frattempo si diploma in regia cinematografica alla Scuola nazionale di cinema indipendente di Firenze. Tra un video sui social e un’esibizione, Jonathan raggiunge un pubblico sempre più ampio facendosi apprezzare per le sue interpretazioni del vernacolo toscano. Seguito sul web da più di 300mila persone, porta in teatro lo spettacolo Cappuccetto Rozzo, di cui è autore, regista e interprete: è subito un grande successo. Poi Vado a vivere con me, che continua a collezionare sold out.