Va in scena Rombo. Il tributo a Gigi Riva

Domani sera alle 21 allo Spazio Teatrale Allincontro di via dei Sassoli 27, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Rombo", ispirato a Gigi Riva, il grande campione del Cagliari e della nazionale di calcio, Rombo di tuono, come lo aveva ribattezzato Gianni Brera. Protagonista della pièce sarà Francesco Dendi. Lo spettacolo è una produzione di Factory TC e ripercorre la vita di Gigi Riva attingendo alle sue stesse parole e a quelle di chi ha conosciuto e amato il suo talento purissimo e la passione feroce che gli ruggiva dentro.

"Ho detto un sacco di no in vita mia. Ma proprio tanti. Tra il sì e il no, la mia natura mi guidava istintivamente verso il no". "No" alla pubblicità, no alle serate mondane, no a Zeffirelli che lo voleva per interpretare San Francesco nel film poi divenuto celebre, "no" alle società del Nord che volevano comprarlo. Sta tutta qui l’essenza di Gigi Riva, uomo, calciatore, che ha lasciato nei cuori di tutti gli sportivi uno squarcio, un segno, un ricordo di un calcio che non c’è più. Un rombo che ancora non si è spento e che continua a far parlare si sé. Un rombo da acoltare da non dimenticare.

L’iniziativa è a ingresso gratuito con la prenotazione consigliata a questi indirizzo mail: [email protected].