Union Basket contro Valdisieve Dragons, trasferta da vincere

Si torna in campo in serie C maschile. Dopo la pausa natalizia di nuovo in azione, domani, sia Dragons che Union Basket. La squadra di Paoletti e Fabbri ospiterà, domani alle 18 alle Toscanini, l’agguerrito Valdisieve in uno scontro diretto che può valere il terzo posto. Durante la sosta l’Union ha giocato un amichevole in Emilia Romagna. "Amichevole positiva a Molinella contro una squadra che come noi ha vinto 8 partite su 12; il risultato finale ci ha visto perdere di 3 punti, ma abbiamo fatto tante cose positive e abbiamo giocato contro un avversario che aveva principi di gioco diversi da quelli che abbiamo incontrato fino ad ora – commenta coach Paoletti -. Ci siamo presentati con 5 assenze importanti, Bitossi, Bogani, Corsi, Keita e Vignozzi, che spero in parte di recuperare per il match con Valdisieve. Tutti i ragazzi hanno giocato con applicazione e in queste vacanze ci siamo allenati con quantità e qualità".

Trasferta delicata per i Dragons, che domani pomeriggio (palla a due sempre alle 18) andranno a far visita a Bottegone, squadra attualmente a metà del tabellone con 14 punti. "Gara durissima. Serviranno unione e compattezza. I pistoiesi sono in trend positivo da molto tempo, segno che la squadra è ben equilibrata – commenta coach Pinelli, tecnico dei Dragons -. Hanno giocatori esperti come Biagi, Mati, Catalano, Magnini, Milani, Meacci, Kucaj, e giovani interessanti come Santi e Cecconi. Dopo la coppa arriviamo positivamente stimolati, ma consapevoli della difficoltà della partita. Prendere 2 punti sarebbe tanto prezioso quando straordinario".