Un’altra settimana sulle note di Rtc. Ancora nel segno delle ricorrenze

PRATO

Il palinsesto di Rtc di questa settimana si snoda ancora sulle due ricorrenze: il centenario di Puccini e quello del tenore Carlo Bergonzi, nato nel luglio del 1924. I nostri consigli s’intrecciano con queste figure cominciando però oggi alle 16.44 con una breve, disorientante, clip sonora: quattro sassofoni, strumento contemporaneo per Sciarrino che traduce i madrigali di Gesualdo da Venosa del 1561-1619. Segue alle 17.04 l’imponente musica di Brahms con Abbado e i Berliner Philharmoniker. Serata all’opera alle 20.30 ricordando Bergonzi, tenore per Cavalleria-Pagliacci-Karajan 1965. Lunedì per Vivaldi e Fabio Biondi direttore e violino alle 12.40. Da non perdere la storica "Tosca" di Puccini del 1965 diretta da Prétre: Callas, Bergonzi, Gobbi (alle 20.30), cui segue alle 22.35 una galleria di romanze per le voci storiche di Bjorling e Gedda, tenori per Puccini. Martedì alle 19.41 "Sheherazade" di Rimskij-Korsakov, direttore Ozawa-1977. Martedì alle 20.30 merita ascoltare l’eclettismo di Bergonzi in una storica registrazione del 1967 al Mmf, che presta la sua voce verdiana alla leggerezza lirica di Nemorino nell’ Elisir d’amore di Donizetti. Mercoledì si volta pagina con la musica di Britten: una proposta che comprende la sequenza evocativa de "Quattro interludi marini- Peter Grimes" (alle 15.40). Ancora Puccini e ancora Bergonzi questa volta con Renata Tebaldi in "Butterfly", direttore Tullio Serafin-Roma, luglio 1958 (alle 20.30). Giovedì 15 agosto, sul calendario per l’assunzione di Maria Vergine, Rtc propone un programma interamente di musiche mariane. Impossibile consigliare. Suggeriamo, alle 15.40 "Salve Regina" di Scarlatti per la voce di Monica Bacelli - Camerata Strumentale Città di Prato- direttore Marzio Conti, registrazione dal vivo-Prato 10 novembre 2007. Alle 20.30, la religiosità laica di Verdi de "La forza del destino", registrazione dal vivo a Londra- 1969, con Carlo Bergonzi, ancora protagonista, Venerdì 16, alle 20.30 del monumentale grand-operà francese di Verdi , "Don Carlos": direttore Georg Solti, Londra 1965. Sabato alle 12.40, un’ora col violino di Anne-Sophie Mutter per Mozart, Bruch, Cajkovskij, Vivaldi: direttore Ozawa-1991.

Goffredo Gori