Una vetrina sulla cucina di qualità. Al Castello "La Toscana in bocca". Tra ospiti d’eccezione e convivialità

Tradizione e modernità, cucina di qualità e convivialità si uniscono al Castello dell’Imperatore per il ritorno a Prato ad un anno di distanza de "La Toscana in Bocca". La manifestazione, promossa da Confcommercio e Fipe Pistoia e Prato nell’ambito di Eat Prato con il contributo della Camera di Commercio di Pistoia e Prato, è in programma il 7 e l’8 giugno dalle 19 alle 24 e si inserisce nel circuito di Vetrina Toscana, il progetto sul turismo enogastronomico della Regione volto a valorizzare la ristorazione di qualità. Ed è questo l’obiettivo anche della Toscana in Bocca, che un mese fa ha fatto tappa a Pistoia (dove è andata in scena la settima edizione) richiamando una grande partecipazione di pubblico.

L’auspicio è che possa succedere lo stesso anche a Prato, alla luce pure di quanto accaduto lo scorso anno, quando l’iniziativa fece registrare oltre 2mila visitatori e una raccolta solidale di quasi 12mila euro per la causa benefica della Fondazione Ant. Protagonisti nell’affascinante location del Castello dell’Imperatore saranno 15 fra i migliori ristoratori, pasticceri ed esperti enologi provenienti dalle province di Prato e Pistoia, ossia: A Casa Gori, Alterego, Forno Mangiapane, La Bussola da Gino, La Fenice pizzeria contemporanea, Operà Art/Restaurant, Primo Bistrot, Quercia di Castelletti, Radici Braceria Bistrot, Ristorante Il Capriolo, Toscana Fair, Il Taba Dolce di latte, Pasticceria Mannori, Pasticceria Nuovo Mondo, Le Barrique Prato e Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi.

Ognuna delle attività presenterà un piatto che comprenderà necessariamente una materia prima della tradizione pratese. Il pubblico, per il quale l’ingresso al Castello dell’Imperatore sarà libero, potrà assaggiare le proposte attraverso un percorso di degustazioni completo: basterà acquistare gli appositi gettoni (ogni piatto avrà un costo compreso fra i 3 e 10 euro).

L’appuntamento de la Toscana in Bocca verrà inoltre arricchito da un intrattenimento musicale e dalla presenza di un talk con l’ospite speciale di questa edizione, lo chef Cristiano Tomei. Quest’ultimo salirà sul palco la sera del 7 giugno per confrontarsi con il conduttore della manifestazione, il giornalista Simone Gai, circa le nuove sfide della ristorazione. Il fornitore ufficiale dell’iniziativa sarà Zona, mentre i main sponsor sono Estra e Banca Alta Toscana.

"Dopo un’edizione pilota davvero soddisfacente, c’erano tutte le condizioni per proseguire e per consolidare questo appuntamento. Lo facciamo - ha detto il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini - con la convinzione profonda che quella dell’enogastronomia sia una linea strategica prioritaria per accrescere la nostra reputazione all’esterno. Rinnoviamo dunque un’ambizione che, valorizzando le nostre eccellenze del settore, genera appeal ed alimenta il contesto socioeconomico territoriale".

Francesco Bocchini