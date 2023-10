Una giornata di orientamento

"Le opportunità che le nostre aziende possono offrire sono tecniche, creative, gestionali, manageriali, operative. Nel caso di Prato per calibrare al meglio gli interventi sulle risorse umane sarà utile, quando diverrà operativo, l’Osservatorio del mercato del lavoro voluto da Comune e parti sociali, con la realizzazione di Irpet e Pin". A sostenerlo è Roberta Pecci, coordinatrice del gruppo di lavoro su offerta formativa della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord, invogliando studenti e famiglie a partecipare alla giornata di orientamento. "L’incontro sull’orientamento prevede l’intervento di una psicologa per ragazzi e genitori per guidarli nella scelta della scuola superiore, e testimonianze di ragazzi che frequentano classi con indirizzo tessile-moda di scuole del territorio". Nei mesi di E’ moda il mio futuro sono previsti dei concorsi: per i più piccoli è pensato il concorso ‘Quale T-shirt indosso oggi? Scelgo nella mia capsule collection!’: la sfida è creare una collezione di magliette con decori creativi e originali. Per queste attività è fondamentale il contributo del Museo del Tessuto. Per i ragazzi delle superiori ci sarà il concorso in ambito tessile ‘La giacca: è il tessuto che fa la differenza’. Anche la 7a edizione è fatta in collaborazione con il PTP Moda-Formazione Moda Toscana, la rete guidata dal Buzzi.