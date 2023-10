Una domenica per ricordare. Renzo Buricchi

Quarant’anni fa moriva Renzo Buricchi, conosciuto come il "tabaccaio di Prato", per il quale la Chiesa pratese ha aperto la causa di beatificazione l’8 ottobre del 2022. Era il 3 ottobre 1983 quando Buricchi fu portato nella sala di rianimazione al Misericordia e Dolce: qui morì lo stesso giorno di San Francesco. Per ricordare la figura di Buricchi la commissione storica ha promosso un incontro e una celebrazione eucaristica in suffragio domenica prossima nella basilica di Santa Maria delle Carceri. Alle 16 sono previsti gli interventi di Marcello Pierucci, biografo e amico di Buricchi, del teologo don Diego Pancaldo e di don Alessandro Andreini, postulatore dell’inchiesta diocesana per la canonizzazione. Alle 18,30 la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini.