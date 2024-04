Una bottega a Manifatture. I costumi per film anni ’40

Nuova bottega per la creazione di costumi a Manifatture Digitali: s’intitola "Moda & Cinema – Gli anni ’40 e la fine del Neorealismo" e sarà guidata dalla docente tecnico modellista Silvia Salvaggio. Il laboratorio di sartoria si terrà dall’8 maggio al 14 giugno: circa sei settimane di full immersion per imparare tutto sulla creazione di un completo storico per il cinema, dal modello cartaceo alla prova su tela e le relative correzioni riportate sul cartamodello; dalla scelta dei tessuti, coerente al periodo storico, alla cura del taglio, fino alla realizzazione del capo. Il bando è disponbile on line sul sito di Manifatture e le domande devono essere presentate entro il 25 aprile. Farà parte del programma del corso anche un inquadramento sulla moda del periodo affrontato, gli anni ’40, attraverso approfondimenti storici e socioculturali sullo stile del tempo, con particolare attenzione alle linee sartoriali in voga all’epoca, le rifiniture, la vestibilità. Il bando è rivolto a persone con esperienza in modellistica e sartoria. Per partecipare alla bottega, è prevista una quota di mille euro. Il 26 aprile i candidati ammessi saranno informati via mail dell’orario del colloquio, che si terrà su Zoom il 29 aprile. Alla guida del corso, c’è la modellista e sarta Silvia Salvaggio, già docente di numerose botteghe di alta specializzazione in creazione di costumi (e accessori) a Manifatture Digitali. Nel campo della moda, ha lavorato per brand come Gianni Versace, Giorgio Armani, Romeo Gigli; in teatro con Federico Tiezzi e Virgilio Sieni.