Un weekend nei musei E tante idee per i bambini

Questo weekend poco primaverile può essere l’occasione di far visita ai nostri musei, che organizzano varie iniziative, oltre alle mostre in corso. Debutta proprio oggi il progetto Centro Pecci in Famiglia: tutti i weekend con un unico biglietto sarà possibile vedere le mostre e i film per i bambini e partecipare ai laboratori. Due le formule: il pass giornaliero per famiglie (massimo due adulti e tre bambini) costa 30 euro e include l’ingresso alle mostre, ai laboratori e al cinema per famiglie. Il mensile da 50 euro prevede l’ingresso a tutte le mostre per un mese, a un laboratorio e a un film a scelta nel programma mensile. Oggi e domani alle 11 al cinema Pecci si potrà vedere Gordon & Paddy e il mistero delle nocciole di Linda Hambäck; il laboratorio è Primi passi tra le nuvole, oggi alle 16, ed è una visita animata per famiglie con bimbi dai due ai tre anni, da prenotare su centropecci.itcentropecciinfamiglia. Da domani parte anche Centro Pecci Academy, incontri per approfondire i temi delle mostre, ogni domenica alle 17. La prima ospite è Elisabetta Trincherini, responsabile dell’archivio del Centro studi Poltronova di Firenze, che parlerà dei progetti dei gruppi radicali Archizoom e Superstudio presenti al Pecci. Ci sono poi le iniziative per i bambini di "Collezionando esperienze", a cura di Pratomusei. Oggi il Museo dell’Opera del Duomo ospiterà alle 15.30 "Tutti i colori del cielo", laboratorio sui tanti modi di rappresentare lo spazio: dai fondi oro alla forma delle nuvole, ogni bambino sarà stimolato a osservare lo straordinario potere del colore. Sempre oggi al Museo del Tessuto dalle 16.30 "Un ospite inatteso nel mio armadio", laboratorio collegato alla mostra "Novecento Elegante. Abiti e Accessori dalla donazione Fineschi". Prenotazioni obbligatorie: 0574 1837859 o museiprato@coopculture.it. Costo tre euro a coppia, un bambino e un adulto.

A Palazzo Pretorio da ricordare oggi alle 15.30 in sala conferenze la presentazione del libro "Le origini di Prato e delle sue torri. Storia urbanistica e delle famiglie pratesi tra X e XIV secolo", a cura di Marta Accallai e FareArte. Ingresso libero su prenotazione a segreteriafarearte@gmail.com. Infine, oggi e domani a Palazzo Alberti dalle 10.30 alle 19 si possono rivedere le opere della collezione Cariprato nel nuovo allestimento a cura di IntesaSanpaolo. Ingresso gratuito prenotazione consigliata su www.gallerieditalia.com o con mail a galleriaprato@civita.art. Infine, da ricordare che per l’accesso ai musei e alle mostre non serve più il green pass, richiesto invece per laboratori e iniziative. Sempre richiesta la mascherina.