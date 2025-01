"Un ideale prolungamento delle circoscrizioni"

La "sindaca" Bugetti, nel ringraziare Giovanni Mosca, ha indicato la nuova iniziativa come un ideale "prolungamento" per certi versi delle ex-circoscrizioni, perlomeno nella parte che riguarda un rapporto ancor più diretto fra il cittadino che segnala e l’ente chiamato a dare una risposta ad un suggerimento o ad intervenire nella risoluzione di un’eventuale problematica.

"E’ un servizio che abbiamo fortemente voluto perché sentiamo l’esigenza di arrivare il più vicino possibile ai cittadini, pur consapevoli del fatto che le circoscrizioni non ci siano più – ha detto a tal proposito Bugetti, illustrando le ragioni alla base di questa iniziativa - abbiamo provato a trovare un modo diverso per dimostrare la prossimità dell’amministrazione sul territorio, per ascoltare le esigenze e le criticità della cittadinanza in modo capillare. Siamo sicuri che Mosca saprà essere un punto di riferimento importante per i territori e per i consiglieri comunali. E che laddove necessario farà da raccordo tra i cittadini, la giunta e gli uffici".

E’ per una visione di massima condivisione anche l’assessore alle Frazioni Sapia, il quale ha posto l’accento sulla partecipazione "dal basso". "A mio avviso, è proprio dai quartieri che arrivano proposte e suggerimenti per gli assessorati, sia per il lavoro quotidiano che per la programmazione delle opere pubbliche – il suo pensiero – ed è per questo che riteniamo che la presenza sul territorio da parte del Comune, anche tramite iniziative come queste, sia fondamentale".

E’ infine possibile contattare il Comune in merito a questo progetto, per ulteriori informazioni, al numero di telefono 0574/1836362 oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected].

G.F.