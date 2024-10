Un grande classico con la regia di Popolizio. Sconti per under 30

Fra le oltre quaranta commedie di Neil Simon rappresentate a Broadway, "The Sunshine Boys" (I ragazzi irresistibili) divenne un classico, dopo il debutto del 1972, nel suo meccanismo perfetto di geniale comicità e sottile melanconia: un testo divenuto celebre anche per il film che lo ha ispirato, con Walter Matthau e George Burns, e per una trasposizione televisiva con Woody Allen e Peter Falk. Ora al Politeama la versione diretta da Massimo Popolizio (nella foto), con due grandi del teatro italiano come Orsini e Branciaroli. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 (chiusa nel pomeriggio). C’è da ricordare che sul biglietto d’ingresso per "I ragazzi irresistibili" è applicabile una riduzione del 50% per gli spettatori under 30, grazie alla sponsorizzazione di Unicoop Firenze valida su tutti gli spettacoli in abbonamento (solo alla biglietteria e nei punti vendita Boxoffice).