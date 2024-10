Un Deserto tattile a Contemporanea

Ultimi appuntamenti di Contemporanea, il festival sui nuovi linguaggi del teatro a cura del Metastasio. Oggi alle 20.30 al Metastasio La luz de un lago di El Conde de Torrefiel, che immerge lo spettatore nell’immaginario di un film che si sostiene attraverso la scena, la parola e la presenza. La trama è tessuta dai frammenti di vita di personaggi che vivono in luoghi e tempi diversi. Le storie appaiono e scompaiono, l’una dentro l’altra come in una matrioska, una mise en abyme nelle acque profonde del tempo. Alle 22 SpazioK La foresta trabocca, dal romanzo della giovane scrittrice giapponese Maru Ayase: Antonio Tagliarini (foto) invita Gaia Ginevra Giorgi a dialogare con lui sulla scena attraverso un’azione sonoro-performativa (replica domani alle 22). Domani alle 20.30 al Fabbricone va in scena la nuova creazione del coreografo Nicola Galli, Deserto tattile, che condensa gesto, luce e suono per esplorare le forme del tatto e contemplare il deserto inteso come spazio fisico sconfinato e condizione esistenziale. Deserto tattile è un invito a smarrirsi in un miraggio attraversato da figure viaggiatrici opache e solitarie contese tra lontananza e prossimità, immerse in un ambiente capace di sospendere il ritmo del quotidiano fino ad annullare la nostra percezione dello spazio-tempo.