"Un consiglio straordinario sul tribunale"

Un consiglio comunale straordinario sui problemi del tribunale. A chiederlo, dopo il nuovo allarme del sindaco sui problemi del palazzo di giustizia, è la segreteria di Azione. "Bisogna convocare subito un consiglio comunale straordinario – spiegano i centristi – aperto alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di categoria, ai professionisti ed alle istituzioni pratesi perché venga sottoscritta una mozione con la quale invitare il presidente del consiglio ed il ministro della giustizia a Prato. Devono essere assunti precisi impegni per la copertura dei posti in pianta organica con tempi certi". Biffoni si era lamentato, di nuovo, della totale latitanza del governo sia per i problemi di organico che per quelli della struttura.