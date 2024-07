Un concerto di musica improvvisata. E il pubblico diventa protagonista

Dentro la bellezza di un museo e di una mostra da non perdere, fuori la forza coinvolgente della musica. E tutto questo al calar del sole, per rendere più suggestiva l’atmosfera ai piedi di un monumento dell’archeologia industriale. Benvenuti al Museo del Tessuto dove stasera, nello spazio antistante del polo Campolmi (alle 21.30), si accenderanno i riflettori sull’ultimo appuntamento di "Tealive Jam Session", un concerto di musica improvvisata sotto forma di jam session, volto al coinvolgimento di più musicisti possibili. Una banda residente formata da quattro musicisti professionisti eseguirà esclusivamente musica improvvisata e si alternerà con altri musicisti del pubblico, per creare un’esperienza collaborativa e spontanea senza scaletta né spartiti predefiniti in un gioco di interazione continua. L’evento è inserito nella rassegna "Prato Estate 2024", promossa dal Comune. L’iniziativa si avvale della collaborazione del Museo del Tessuto che in concomitanza con l’esibizione musicale offre l’opportunità di visitare il museo in orario serale. Ultima opportunità, nel mese di luglio, per ammirare in un orario insolito la mostra "Walter Albini. Il talento, lo stilista" a cura di Daniela Degl’Innocenti ed Enrica Morini. Tanta bellezza e cultura sotto le stelle, dalle 21 alle 23.30, pagando un biglietto d’ingresso a soli 6 euro. E per chi lo desidera, sarà possibile partecipare a una visita guidata alla mostra dedicata allo stilista Albini alle 21.30, con una guida specializzata e un costo aggiuntivo di 5 euro (prenotazioni al numero 0574 1837859 e [email protected]. Non finisce qui perché il museo resterà aperto per tutto il mese di agosto, anche nella festività di Ferragosto con orario dalle 10 alle 15.