Un anno senza Cecco. Narnali ricorda il suo Nuti con musica e risate

di Luca Boldrini

PRATO

Quel legame mai interrotto, nemmeno nei giorni più cupi dell’infermità, cordone ombelicale fisico e spirituale tra Francesco Nuti e la sua Narnali. Uno spicchio di Prato, periferia ovest, terra che ha coltivato due grandi della comicità italiana oltre che toscana: dalla casa di Cecco a quella di Roberto Benigni ci sono 4 chilometri. Quella Narnali dove Nuti giocava a biliardo al circolo Arci "Renzo Grassi", tempio di epiche partite con la stecca mentre ai tavoli volavano le carte della briscola tra nuvole di fumo. La Narnali dove Cecco giocava a calcio da ragazzino ("Ed era anche piuttosto bravo", ricordano gli amici). Tocca proprio a Narnali ricordare Francesco Nuti a un anno dalla sua scomparsa. Era il 12 giugno 2023 quando la notizia della morte di Nuti cominciò a circolare. Per l’anniversario il circolo Grassi lo ricorda con il Narnali Festival: cinque giorni di spettacoli, concerti ed eventi. Tutta nel segno di Nuti la serata inaugurale di mercoledì 12 giugno, cui parteciperanno amici e artisti dell’attore e regista che fu vero re del botteghino. Una festa, non una commemorazione, tengono a precisare gli organizzatori. Giovedì 13 Ginevra Di Marco, interprete e autrice di una musica che attraversa mondi e generi diversi, proporrà "Ballata per Margherita Hack". Venerdì 14 arriva Legno: 40 milioni di stream e un alone di mistero. E’ il duo toscano che spopola sul web, in radio e dal vivo. Si presentano col volto coperto da stravaganti scatole e si fanno chiamare Legno triste e Legno felice: all’attivo tre album e una sfilza di singoli da alta classifica. Sabato 15 giugno sul grande schermo Italia-Albania, prima partita agli Europei di calcio, a seguire musica 80/90. Domenica 16 la chiusura con Marco Della Noce: uno spettacolo che ripercorre 25 anni di comicità. Ingresso libero, tranne i concerti di Di Marco e Legno (10 euro).

Venerdì 14 a Nuti sarà dedicata anche l’apertura dell’arena estiva al Castello dell’Imperatore a conclusione di "Buon compleanno Francesco 2024" con la proiezione de "Il Signor Quindicipalle" alle 21,30. Ospite lo sceneggiatore Mario Rellini che sarà intervistato dal giornalista de La Nazione Federico Berti, ideatore della rassegna.