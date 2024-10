Uccise il marito malato. Anziana torna a casa

E’ rientrata nella sua casa a Vernio in regime di arresti domiciliari la donna di 82 anni, Annamaria Mascii, che la sera del 29 settembre scorso ha soffocato con un cuscino il marito, Roberto Elmi, 87 anni, autotrasportatore in pensione e affetto da Alzheimer da oltre un anno.

L’anziana, accusata di omicidio volontario, è stata ricoverata per diversi giorni all’ospedale Santo Stefano: sotto choc per l’accaduto, seguita dai medici della psichiatria e piantonata dai carabinieri della stazione di Vernio. Un dramma familiare che la stessa donna, assistita dall’avvocato Alberto Rocca, ha confessato in prima battuta alla pm Alessia La Placa, che la ascoltò la domenica sera dopo il fatto, mentre era ricoverata e curata in ospedale. Le uniche parole che l’82enne era stata in grado di pronunciare con un filo di voce sono state quelle con cui ha ammesso di aver soffocato il marito 87enne. Lei stessa, dopo aver ammazzato il marito in camera da letto, aveva afferrato un coltello, tentando di uccidersi ferendosi alla gola in maniera lieve.

L’interrogatorio di garanzia si è svolto sempre in ospedale, dove l’anziana è rimasta ricoverata ed affidata alle cure del reparto di psichiatria.

Un dramma che nessuno poteva prevedere ma che, purtroppo, può accadere quando le famiglie si trovano costrette ad accudire persone care e così vicine gravemente malate. E’ in questo contesto di dolore, sofferenza e disperazione che si è consumata la tragedia di Vernio. Adesso l’82enne è ai domiciliari nella sua abitazione, seguita dai medici e dagli assistenti sanitari ad hoc.

