Trasporto a chiamata. La mozione di Curcio

Due mozioni approvate, all’unanimità, all’ultimo consiglio comunale per la squadra di Marco Curcio, capogruppo di Fratelli d’Italia a Vernio, riguardanti il rafforzamento del senso di comunità e il miglioramento dei servizi ai cittadini.

"La prima mozione approvata – spiega il consigliere in una nota – prevede l’introduzione dell’esecuzione dell’Inno di Mameli all’inizio di ogni seduta del consiglio comunale, un gesto simbolico che sottolinea i valori di unità e identità nazionale. La seconda mozione impegna l’amministrazione comunale ad attivare un servizio di trasporto collettivo a chiamata, una misura concreta per rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini, in particolare quelli residenti nelle frazioni, migliorando i collegamenti tra le diverse aree del territorio comunale".

L’impegno per attivare il servizio del trasporto a chiamata era stato al centro anche di una mozione presentata dalla minoranza a Cantagallo, quindi a questo punto anche Vernio si attiverà per ottenerlo.

"Sono orgoglioso di aver portato avanti queste iniziative che valorizzano i simboli della nostra identità nazionale e rispondono concretamente ai bisogni dei cittadini – dichiara Marco Curcio –. Il nostro impegno come Fratelli d’Italia è quello di portare in consiglio comunale proposte serie e utili, capaci di unire la comunità e dare risposte tangibili ai problemi reali". Durante l’ultima seduta, inoltre, è stata fornita risposta a un’interrogazione presentata sempre da Curcio sulla mancanza del Pos per il pagamento della carta d’identità elettronica all’anagrafe del Comune: "Il sindaco ha comunicato – aggiunge – che già da qualche giorno, il Pos è operativo".