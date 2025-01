Trasloca il mercato da oggi in via Ferraris. Ambulanti soddisfatti

Da oggi trasloca il mercato delle Badie che si sposta in via Ferraris. Lo spostamento del mercato settimanale delle Badie in via Ferraris è una cosa buona sia per gli ambulanti sia per i cittadini del quartiere.

La nuova collocazione e la nuova organizzazione del mercato settimanale delle Badie è frutto di un lavoro comune tra amministrazione comunale, Anva Confesercenti Prato ed operatori del mercato.

"La nuova collocazione – commenta Lucia Nocentini coordinatrice sindacale degli ambulanti della Confesercenti di Prato - e la nuova organizzazione del mercato del venerdi alle Badie è frutto di un lavoro che Anva Confesercenti Prato ha portato avanti nell’ultimo periodo. Quasi tutte le osservazioni, suggerimenti e proposte che abbiamo avanzato sono state accolte dall’Amministrazione Comunale e di questo siamo particolarmente soddisfatti. Il mercato in questa collocazione avra’ una migliore visibilita’ e quindi tornera’ ad essere un appuntamento importante per la vita del quartiere. Nei prossimi mesi uno degli impegni della nostra associazione, che sarà portato avanti in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e le altre associazioni sarà dedicato ad un progetto molto importante: il riassetto del mercato centrale".