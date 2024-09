Tra gli ospiti. Baldini, Piperno e Castellina

Un vero cinefilo doc non dovrebbe perdere l’appuntamento previsto per sabato alle 18.30. Si parla di un libro su un celebre film, scritto da Elisa Baldini. "Io la conoscevo bene", capolavoro diretto dal grande Antonio Pietrangeli, autore troppo spesso dimenticato, interpretato da una giovanissima Stefania Sandrelli nel lontano 1965. Di sicuro sarà una bella chiacchierata con l’autrice del libro che con una incredibile dovizia di particolari, ha scritto un autentico saggio su una pellicola entrata di diritto nella storia del cinema. A moderare l’incontro Filippo Bardazzi. A seguire, l’immancabile buffet. Dalle 9 di domenica 15 nel cortile esterno "Pianeta verde", mercato bio e di filiera corta a cura di Gas Prato Nord e I’Gasse. Alle 10,30 torna Cinefilante, la rassegna cinematografica dedicata agli spettatori più piccoli che da anni sta riscuotendo un grande successo di pubblico. Sul grande schermo ecco "Atelier incantato", un programma di "corti" con i personaggi del mondo incantato di Hermina Tyrlova, pioniera del cinema d’animazione, preceduto però da "La mattina della prima" di Marco Stefano Innocenti e Matteo Picardi sull’esperienza di Cinefilante, la scuola dell’infanzia al cinema. A seguire, il laboratorio Magici Intrecci, a cura di Le storie della Mippa. In serata, dopo l’omaggio ad Alain Delon e il Cinequiz, alle 21 proiezione di "16 millimetri alla rivoluzione", documentario inedito che riflette sul significato dell’essere comunista in Italia, prima e dopo la svolta di Occhetto del 1989. Saranno presenti in sala, il regista Giovanni Piperno e Luciana Castellina (foto).

fe. be.