Tensione in piazza Ciardi, rissa tra stranieri

Attimi di tensione tra urla e una colluttazione tra cittadini stranieri di nazionalità nigeriana poco prima delle 17 di ieri in piazza Ciardi. La lite è scoppiata nei pressi del minimarket che si affaccia sulla piazza all’angolo con via del Bisenzio. Le grida hanno rotto il silenzio di un sonnacchioso e caldo sabato di agosto, tanto che i residenti hanno allertato le forze dell’ordine. Quando le Volanti della polizia di Stato sono giunte sul posto insieme ad una camionetta dell’Esercito gli aggressori, che hanno colpito con una cinghia la mano di un nigeriano di 28 anni, erano già fuggiti, dileguandosi in direzione di piazza dell’Università e stazione di Porta al Serraglio. In piazza Ciardi è giunta un’ambulanza della Croce Rossa con soccorritori volontari allertata dalla centrale del 118 per portare eventuali cure mediche al nigeriano raggiunto dalla cinghiata. La polizia ha raccolto le testimonianze di quanto accaduto: alla lite erano presenti anche una donna e un bimbo piccolo. Gli agenti delle Volanti hanno invitato l’aggredito a sporgere denuncia. Sempre nello stesso luogo di piazza Ciardi, il 23 novembre scorso è scoppiata una maxi rissa in pieno giorno tra stranieri. Intervennero 5 Volanti per dividere i due gruppi che si fronteggiavano. Pare che questo episodio fosse da collegare ad un altro scontro fra i nigeriani che lavorano nel mini market della piazza e alcuni balordi che si erano scagliati contro il loro negozio per derubarli. Alla fine il questore decise per 7 giorni di sospensione della licenza e chiusura forzata del minimarket.