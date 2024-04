Tennis, promesse da tutto il mondo. I giovani campioni di 40 nazioni si sfidano al trofeo "Città di Prato"

Tutto pronto per l’edizione numero 40 del "Torneo Internazionale Giovanile Under 18 Città di Prato". La kermesse, patrocinata da Comune di Prato e Coni, vede il ritorno degli junior provenienti da tutti i continenti e in questo speciale 40esimo ci saranno al via anche giovani tennisti degli States e sudamericani, con i brasiliani in particolare che potrebbero diventare protagonisti. Presenti ben 40 nazioni in rappresentanza di tutti i continenti a dimostrazione che quella di Prato si conferma manifestazione gradita, con una tradizione che ha visto giocare, e vincere, tantissimi giovani campioni che poi sono entrati nella top ten del tennis internazionale.

"Il tennis sta vivendo un momento magico e Prato è al centro di quello giovanile da oltre 40 anni – dice il sindaco Matteo Biffoni – mi fa piacere che tutti i circoli della città siano uniti per questa manifestazione e per dare voce alla disciplina". Le qualificazioni partiranno domenica 5 maggio e termineranno lunedì 6, con inizio delle sfide del tabellone principale previsto per martedì 7. Le finali, sul campo centrale intitolato a Loris Ciardi e Lapo Focosi, sono invece in programma sabato 11.

Il tabellone principale prevede 32 giocatori nel maschile e 32 nel femminile e a questi si aggiungono i tornei di doppio. Nel torneo di qualificazione il tabellone è di 32 giocatori e, sia al maschile che al femminile, verranno ammessi 4 giocatori e 4 giocatrici nel tabellone principale. Durante la manifestazione l’accesso al torneo sarà libero. "Quarant’anni è un numero importante e per questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che, anche in passato, hanno creduto in questo torneo – spiega Marco Romagnoli, presidente del Tc Prato –. Sarà un’edizione particolare e cercheremo di dare l’opportunità a tutti gli appassionati di Prato e della Toscana di vedere i futuri campioni del tennis. Da mercoledì fino a venerdì avremo una sessione di sfide che si giocheranno a partire dalle 17". Fra le iniziative collaterali, da segnalare lunedì 6 maggio la giornata junior nella quale i bambini della scuola tennis del Tc Prato giocheranno insieme ai futuri campioni. "Durante il torneo ci saranno numerosi eventi collaterali. Tra questi la sfida di padel tra i giornalisti toscani dell’Unione Stampa Sportiva Toscana e la rappresentativa del Tc Prato per conquistare la Coppa della Stampa – conclude Enrico Bessi, vice presidente del Tc Prato – e, sabato 11, un’esibizione tra i migliori giocatori di tennis in carrozzina toscani per sensibilizzare il pubblico sull’attività wheelchair, che quest’anno avrà durante gli Internazionali Bnl di Roma il suo torneo coi migliori giocatori al mondo".

L.M.